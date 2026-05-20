€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Economie 100 de milioane lei în plus la bugetul pentru Rabla 2026
Data publicării: 20 Mai 2026

100 de milioane lei în plus la bugetul pentru Rabla 2026
Autor: Florin Răvdan

masini vechi, programul rabla Sursa foto: Freepik, @user21585500
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat o suplimentare a bugetului pentru programul Rabla 2026.

Programul Rabla va continua în 2026, cu 100 milioane de lei în plus faţă de valoarea iniţială a programului, propusă de Ministerul Mediului, a anunţat miercuri, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

"Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulţi români să îşi poată schimba maşinile vechi şi să susţinem în acelaşi timp economia. Am avizat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla faţă de bugetul iniţial. Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât şi finanţări noi pentru investiţii publice şi proiecte cu impact direct: Rabla Clasic şi Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficienţă energetică în clădiri, staţii de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare şi gestionarea deşeurilor", a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a precizat că pentru Rabla alocarea a fost majorată deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piaţa auto şi pentru economie, în condiţiile în care susţine înlocuirea maşinilor vechi, stimulează achiziţiile şi menţine un flux de finanţare predictibil pentru un sector important.

"În acelaşi timp, bugetul include finanţări pentru proiecte preluate din PNRR şi investiţii în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate şi capacităţi de reciclare. Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual: menţinem şi susţinem programele care funcţionează, finanţăm investiţii concrete şi direcţionăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie şi pentru populaţie", a adăugat Alexandru Nazare, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rabla 2026
alexandru nazare
finante
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Plan strategic al Turciei pentru NATO: Conductă militară de 1,2 miliarde de dolari până în România. Anunțul Ministerului de Apărare
Publicat acum 34 minute
Drum din Argeș, închis din cauza ploilor abundente
Publicat acum 49 minute
Generația care „gâfâie” la citire. Radu Leca: „E revoltător!” / VIDEO
Publicat acum 57 minute
Robert Negoiţă: Mă regăsesc în Laura Codruţa Kovesi
Publicat acum 58 minute
Ce spune psihologia despre oamenii care își schimbă des fotografia de profil
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 34 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 11 ore si 11 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 5 ore si 10 minute
Soluția lui Crin Antonescu la criza politică. Bogdan Chirieac: Chiar le zice pe bune! De aceea are atâția fani!
Publicat acum 10 ore si 50 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 9 ore si 47 minute
Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close