DCNews Stiri De ce este Bulgaria de preferat în fața României. Paradoxul din țara vecină: Toate aceste lucruri i-au adus succesul
Data publicării: 16 Mai 2026

EXCLUSIV De ce este Bulgaria de preferat în fața României. Paradoxul din țara vecină: Toate aceste lucruri i-au adus succesul
Autor: Roxana Neagu

Bulgaria/ pexels
Bulgaria s-a remarcat prin instabilitate politică continuă, alegeri anticipate și guverne de scurtă durată. Dar, economic, a făcut diferența.

Dacă în România, situația economică este strâns legată de cea politică, în țara vecină, Bulgaria, pare a fi un complet alt scenariu. Bulgaria, măcinată de o scenă politică zdruncinată de schimbări repetate, nu este afectată economic deloc. Și asta s-a văzut și-n stabilitatea cursului din ultimii doi ani, înainte de a trece la moneda europeană - euro.  

De ce este Bulgaria ”de preferat”

”Paradoxal, a fost instabilitate politică în Bulgaria, dar ei au dat dovadă de o stabilitate financiară. Această stabilitate și predictibilitate a fiscalității face ca Bulgaria să fie de preferat, din acest punct de vedere, de investitori. Problema României este această impredictibilitate și nivelul fiscalității care a ajuns destul de ridicat, mai ales fiscalitatea pe muncă. Atunci, Bulgaria fiind predictibilă fiscal - acolo este o cotă unică redusă - asta determină ca destul de multe investiții să meargă în Bulgaria, unde și nivelul salariilor este încă unul destul de redus, energia este relativ mai ieftină decât în România și atunci toate acestea au dus la aceste rezultate.

”Noi culegem roadele a ceea ce n-am făcut”

Bulgaria a investit constant în dezvoltarea turismului și au reușit să aibă și turism de iarnă și de vară. Un singur exemplu: un festival organizat de români la Vama Veche, anul acesta l-au mutat în Bulgaria. De ce? Datorită fiscalității și condițiilor. Atunci, toate aceste lucruri au contribuit la succesul Bulgariei. În plus, în ultimii doi ani, înainte de a trece la moneda euro, ei au avut un curs valutar stabil. Deci chiar dacă a avut multe guverne și a fost instabilă politic, economic, au fost predictibili. Acum, noi culegem roadele a ceea ce n-am făcut de-a lungul timpului. N-am făcut investiții în infrastructură. Dacă n-am făcut-o până acum, măcar de acum încolo s-o facem. Soluția nu va fi niciodată să tăiem din ce cheltuim” a spus prof. Nicolae Moroianu, prodecan al Facultății de Economie și Comunicare în Afaceri, din cadrul ASE, în interviul acordat DCNews, jurnalistului Val Vâlcu. 

