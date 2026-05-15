DCNews Stiri Se încheie criza politică luni, după consultările cu partidele? Răspunsul lui Nicuşor Dan
Data publicării: 15 Mai 2026

Se încheie criza politică luni, după consultările cu partidele? Răspunsul lui Nicuşor Dan
Autor: Elena Aurel

imagine cu președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a fost întrebat dacă luni, 18 mai, se va încheia criza politică.

Președintele Nicușor Dan a declarat că discuțiile pentru formarea unui nou guvern sunt în desfășurare și a explicat că nu va fi anunțată rapid o decizie privind viitoarea guvernare. 

Jurnalist: Urmează să aveți luni acele consultări cu formațiunile politice parlamentare. Vă așteptați ca luni, după aceste discuții, să se încheie această criză politică și să găsiți acea coaliție care ar trebui să guverneze din nou?

„O să avem discuții luni, conform Constituției, probabil că marți sau miercuri vom avea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt actualmente reprezentați de partidele parlamentare. Suntem în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seară sau marți dimineață”, a spus Nicușor Dan. 

Jurnalist: Ați renunțat la ideea de premier tehnocrat? Pentru că aproape toate formațiunile care vor veni luni la consultări resping cumva această idee.

„Primul lucru pe care o să-l întreb este: „Care va fi majoritatea”. Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare dintre partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun. Asta este întrebarea esențială și de acolo o să începem discuția”, a spus președintele Nicușor Dan. 

„Nu aş vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză”

„Nu o să dau răspunsuri particulare, ci doar generale. Un răspuns general este că nu aş vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Haideţi să ascultăm toate partidele, cu condiţionările fiecăruia dintre ele. Întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este "care să fie majoritatea", indiferent de componenţa guvernului. Care este majoritatea parlamentară care susţine Guvernul? Şi e o întrebare destul de dificilă la momentul ăsta, dar e responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă. Avem toţi o responsabilitate de a guverna ţara asta. Trebuie să ţinem cont de realitatea parlamentară", a spus președintele Nicușor Dan. 

De asemenea, președintele a fost întrebat dacă o renominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcţia de premier ar fi un experiment acum, dar şi ce părere are despre faptul că PSD ar vrea refacerea coaliţiei, dar fără USR.

