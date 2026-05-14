Decizie definitivă pentru fostul șef al Romsilva Arad Teodor Țigan: rămâne fără job și trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare
Data publicării: 14 Mai 2026

Decizie definitivă pentru fostul șef al Romsilva Arad Teodor Țigan: rămâne fără job și trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare
Autor: Andrei Itu

romsilva FOTO: Agerpres / Romsilva
Fostul director al Direcţiei Silvice Arad, Teodor Ţigan, a pierdut definitiv, la Curtea de Apel Timişoara, procesul pe care l-a intentat după ce a fost dat afară. Mai mult, va trebui să restituie un bonus de pensionare de aproape 56.000 de euro

Teodor Ţigan, fost director al Direcţiei Silvice Arad, a pierdut definitiv, la Curtea de Apel Timişoara, procesul intentat după concediere. De asemenea, el va trebui să restituie bonusul de pensionare în valoare de 280.520 de lei, echivalentul a aproape 56.000 de euro.

Decizia Curții de Apel Timișoara

Curtea de Apel Timişoara a pronunţat, joi, soluţia definitivă în cazul hotărârii de concediere.

„Respinge apelul declarat de către apelantul-reclamant-pârât-reconvenţional Ţigan Teodor împotriva Sentinţei civile nr. 1155/12.12.2025 pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1202/108/2025, în contradictoriu cu intimata-pârâtă-reclamantă-reconvenţional Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva. Respinge cererea apelantului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în apel. Ia act de faptul că intimata şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, conform soluției pe scurt a instanței.

După sentinţa Tribunalului Arad, de la finalul anului 2025, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a scris pe pe o rețea socială că Teodor Ţigan este obligat să restituie un bonus de pensionare în valoare de 280.520 de lei.

Teodor Țigan fusese reangajat la Romsilva, după ce a primit bonusul de pensionare


Directorul Teodor Țigan a luat un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut. Apoi, a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad. Astfel, el a cumulat pensia cu salariul.

DNA a fost sesizat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie despre cazul fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan. El a fost pensionat în anul 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, apoi a fost reangajat la Romsilva, în funcția de director al Direcţiei Silvice Arad.

