DCNews Stiri S-a decis următorul Summit B9. Anunțul făcut de Karol Nawrocki, la București
Data publicării: 13 Mai 2026

S-a decis următorul Summit B9. Anunțul făcut de Karol Nawrocki, la București
Autor: Roxana Neagu

Karol Nawrocki Karol Nawrocki/ foto Vlad Roibu, DCNews/DCNewsTV

Karol Nawrocki a făcut declarații, după Summitul B9, de la București.

”Fără nicio obiecție, am hotărât să ținem următorul Summit B9, în Varșovia, în Polonia. Așadar, sunteți cu toții invitați. Sper să fim 14, inclusiv țările scandinave” a spus președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, la Palatul Cotroceni, miercuri, 13 mai 2026, după Summitul B9 de la București, în declarații comune cu președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte. 

Președintele României, Nicușor Dan, a găzduit astăzi, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice.

Citiți aici cele mai importante informații transmise de redactorii DCNews de la Palatul Cotroceni, pe parcursul zilei: 

Summitul B9, LIVE de la Palatul Cotroceni, 13 mai 2026. Update: Declarația comună a Summitului de la București / LIVE

EXCLUSIV Summitul B9, ce nu se vede la TV: Trimișii speciali ai DC News, Florin Răvdan și Vlad Roibu, informațiile momentului: Zelenski, detalii despre războiul cu Rusia / video+foto 

