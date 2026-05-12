€ 5.2103
|
$ 4.4352
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Stiri Summitul B9, LIVE de la Palatul Cotroceni, 13 mai 2026
Data publicării: 12 Mai 2026

Summitul B9, LIVE de la Palatul Cotroceni, 13 mai 2026
Autor: Roxana Neagu

Inquam Photos / Octav Ganea Președintele Nicușor Dan/ Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan găzduiește, miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea Summit al Formatului B9. DCNews, DCNewsTV și DefenseRomânia transmit live evenimentul.

Cel de-al 11-lea Summit al Formatului București 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA și Ucrainei, se desfășoară ”sub imperativul contribuției sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al Aliaților de pe Flancul Estic și Nordic de a contribui și mai substanțial la securitatea transatlantică” a anunțat Administrația Prezidențială. 

România găzduiește Summitul B9 pentru a patra oară, iar președintele Nicușor Dan va coprezida lucrările alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

La București, vor fi prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali:

  • Formatul B9: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria
  • Aliații nordici: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia
  • Secretarul General NATO, Mark Rutte
  • Invitați speciali: Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională

Despre formatul București9

”A fost lansat în 2015, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Rusia. Cele zece Summituri de până acum au confirmat statutul formatului de voce coerentă a Flancului Estic în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Summitul din 2026 se desfășoară cu mai puțin de două luni înaintea Summitului NATO de la Ankara (7-8 iulie 2026), într-un moment de presiune crescută asupra securității europene și transatlantice. Rusia rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa Alianței. Flancul Estic al NATO continuă să fie deosebit de expus prin încălcări ale spațiului aerian Aliat, acte de sabotaj, amenințări la adresa infrastructurii critice și campanii de agresiune hibridă, toate acestea marcând realitatea strategică a regiunii” precizează Președinția. 

Summitul de la București va reprezenta un forum de evaluare a pregătirilor pentru Summitul NATO de la Ankara și urmărirea rezultatelor așteptate.

Agenda summitului include:

  • Creșterea cheltuielilor de apărare: implementarea angajamentelor de la Haga privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare și consolidarea bazei industriale transatlantice;
  • Coerența strategică pe Flancul Estic: abordare omogenă de la nord la sud, cu accent pe coordonare și interoperabilitate;
  • Sprijinul pentru Ucraina: importanța pentru securitatea europeană și transatlantică a unei soluționări juste și durabile a conflictului;
  • Partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul NATO: creșterea contribuției aliaților europeni (și Canadei) și intensificarea investițiilor în cercetare și inovare în domeniul apărării.
  • Principalele mesaje ale României

Evenimentul începe la ora 10.30, cu primirea oficială a șefilor de delegație, și se încheie prin declarațiile de la ora 17:00 ale președintelui României, Nicușor Dan, cu președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte. 

DCNews, DCNewsTV și DefenseRomânia transmit LIVE summit-ul de la Palatul Cotroceni, pe parcursul evenimentului, începând cu ora 10:30. Rămâneți alături de noi! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

summit b9
nicusor dan
palatul cotroceni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Detaliile observate de internauți alimentează zvonurile despre divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka
Publicat acum 10 minute
Bogdan Chirieac, din culisele Summitului B9. DCNews și RomâniaTV, transmisiune specială de la Palatul Cotroceni
Publicat acum 13 minute
O instanță recunoaște oficial trei părinți pentru un copil. Decizie fără precedent în Italia
Publicat acum 13 minute
Summitul B9, LIVE de la Palatul Cotroceni, 13 mai 2026
Publicat acum 45 minute
Vijelia care a făcut prăpăd în țară, în doar câteva minute: Acoperișuri rupte, copaci căzuți, străzi acoperite de apă și grădini distruse / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Scenariul care schimbă total jocul politic. Bogdan Chirieac pune pe masă numele aflat tot mai aproape de funcția de premier
Publicat acum 22 ore si 23 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Publicat acum 11 ore si 56 minute
Mai este Ilie Bolojan favorit pentru Palatul Victoria? Răspunsul lui Nicușor Dan
Publicat acum 13 ore si 22 minute
Ucraina face o schimbare neașteptată. România, printre statele vizate. Lista pe care am fost incluși
Publicat acum 11 ore si 29 minute
Nicuşor Dan a punctat diferenţele între PSD şi AUR, înainte de consultările formale cu partidele parlamentare
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close