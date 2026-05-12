Summitul B9, LIVE de la Palatul Cotroceni, 13 mai 2026

Cel de-al 11-lea Summit al Formatului București 9 (B9), cu participarea statelor nordice, SUA și Ucrainei, se desfășoară ”sub imperativul contribuției sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al Aliaților de pe Flancul Estic și Nordic de a contribui și mai substanțial la securitatea transatlantică” a anunțat Administrația Prezidențială.

România găzduiește Summitul B9 pentru a patra oară, iar președintele Nicușor Dan va coprezida lucrările alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

La București, vor fi prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau reprezentanți guvernamentali:

Formatul B9: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria

Aliații nordici: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia

Secretarul General NATO, Mark Rutte

Invitați speciali: Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională





Despre formatul București9

”A fost lansat în 2015, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Rusia. Cele zece Summituri de până acum au confirmat statutul formatului de voce coerentă a Flancului Estic în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Summitul din 2026 se desfășoară cu mai puțin de două luni înaintea Summitului NATO de la Ankara (7-8 iulie 2026), într-un moment de presiune crescută asupra securității europene și transatlantice. Rusia rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa Alianței. Flancul Estic al NATO continuă să fie deosebit de expus prin încălcări ale spațiului aerian Aliat, acte de sabotaj, amenințări la adresa infrastructurii critice și campanii de agresiune hibridă, toate acestea marcând realitatea strategică a regiunii” precizează Președinția.

Summitul de la București va reprezenta un forum de evaluare a pregătirilor pentru Summitul NATO de la Ankara și urmărirea rezultatelor așteptate.

Agenda summitului include:

Creșterea cheltuielilor de apărare: implementarea angajamentelor de la Haga privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare și consolidarea bazei industriale transatlantice;

Coerența strategică pe Flancul Estic: abordare omogenă de la nord la sud, cu accent pe coordonare și interoperabilitate;

Sprijinul pentru Ucraina: importanța pentru securitatea europeană și transatlantică a unei soluționări juste și durabile a conflictului;

Partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul NATO: creșterea contribuției aliaților europeni (și Canadei) și intensificarea investițiilor în cercetare și inovare în domeniul apărării.

Principalele mesaje ale României

Evenimentul începe la ora 10.30, cu primirea oficială a șefilor de delegație, și se încheie prin declarațiile de la ora 17:00 ale președintelui României, Nicușor Dan, cu președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

DCNews, DCNewsTV și DefenseRomânia transmit LIVE summit-ul de la Palatul Cotroceni, pe parcursul evenimentului, începând cu ora 10:30. Rămâneți alături de noi!