Data actualizării: 19:10 30 Mar 2026 | Data publicării: 19:06 30 Mar 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu energie, criza energie Energy Forum a ajuns la a 15-a ediție. Foto: Pixabay

DC Media Group va organiza, în data de 31 martie 2026, Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități.

DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și pitici, DC Sport, DCNews TV și Radio DCNews, organizează în data de 31 MARTIE 2026, Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități.

Evenimentul se va desfășura începând cu ora 13:00, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, sala Mexico & Seoul și va fi transmis LIVE pe platformele DC Media Group: DCNews TV, DC News, DC Business, pe paginile de Facebook ale acestora și pe YouTube DC News și DC Business.

Energy Forum, eveniment ajuns la a 15-a ediție, va reuni toți factorii de răspundere: Guvern, Parlament, autorități locale, instituții cu atribuții în domeniu, reprezentanții companiilor din domeniu, ai asociațiilor profesionale, ai societății civile, jurnaliști și analiști.

Teme de dezbatere

  • Liberalizarea totală a pieței de energie și gaze. Provocările imediate pentru autorități, industrie și consumatori.
  • Măsurile pentru consumatorul vulnerabil, încă la stadiul de definiție. Care este calendarul de implementare?
  • Criza carburanţilor provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, între efectele asupra economiei şi soluţiile găsite de Guvern.
  • Tranziția energetică, de la declarații și proiecte la realitatea din teren. Cum poate fi redus decalajul critic dintre obiectivele ambițioase anunțate și progresul efectiv al proiectelor de infrastructură energetică?
  • Securitatea energetică națională în actualul context geopolitic. Cum își poate asigura România independența și stabilitatea în furnizarea de resurse într-o perioadă marcată de instabilitate regională și tranziție tehnologică? 
  • Mixul energetic și capacitatea României de integrare a resurselor alternative.
  • Echilibrul dintre sursele tradiționale și cele verzi, precum și capacitatea tehnică a țării de a gestiona noile energii.
  • Potențialul din Marea Neagră, „piesa de șah” strategică a României. Va deveni țara noastră cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană până în 2027?

Agenda dezbaterii

12:30 - 13:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee
13:00 - 15:50: Perspective și provocări ale pieței energiei din România
 

Moderator: Mihai CIOBANU, Redactor-șef DC Business

Jurnaliști invitați:

Bogdan CHIRIEAC, Jurnalist și analist politic
Răzvan DUMITRESCU, Jurnalist
Tudor CURTIFAN, Redactor-șef Defense Romania

SPEAKERI

István-Loránt ANTAL, Președinte Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României
Marius POȘA, Secretar de stat, Ministerul Energiei
George NICULESCU, Președinte ANRE
Bogdan BADEA, Director General Hidroelectrica
Cristina-Mădălina PRUNĂ, Vicepreședinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Bogdan ANDRONIC, Șef Serviciu Management Relații Internaționale, TRANSGAZ
Daniela DĂRĂBAN, Director Executiv ACUE
Ovidiu JITARU, Secretar Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României
Laurenţiu NECULAESCU, Secretar Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Camera Deputaților
Radu POPA, Președintele Consiliului de Administrație al Electrica Serv
George-Mădălin BORŞ, Membru Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Daniel APOSTOL, Director General Federația Patronală a Energiei
Laurențiu URLUESCU, Președinte AFEER
Ștefan GADOLA, Co-fondator EnergoBit
Silvia VLĂSCEANU, Director Executiv Asociația Producătorilor de Energie Electrică – HENRO
Olivian SAVIN, Director Executiv Future Energy Leaders România
Virgil POPESCU, Membru Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Parlamentul European
Daniel-Cătălin ZAMFIR, Membru Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat, Senatul României 
 

15:50 - 16:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A
16:00 - 16:30: NETWORKING LUNCH
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Rezultate simulare Evaluarea Naţională 2026: Peste o treime dintre elevi au picat la Matematică. Ce s-a întâmplat la Română
Publicat acum 18 minute
Ce este un pacemaker, dispozitivul pe care medicii i-l pun lui Mircea Lucescu. ”E gata, s-a terminat”
Publicat acum 18 minute
Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități
Publicat acum 43 minute
Injectarea țesutului din cadavre, noua tendință în materie de chirurgie estetică
Publicat acum 52 minute
Cum poți fi lăsat fără bani dacă scanezi codurile QR false de pe unele parcometre din București / Avertismentul PMB
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 46 minute
Mircea Badea, la un pas să fie dat afară. O întrebare l-a „salvat”. Când l-a auzit, șeful său a izbucnit în râs
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Crin Antonescu, analiză „ireproșabilă“ a Guvernului Bolojan. Chirieac pune punctul pe „i“
Publicat acum 10 ore si 56 minute
Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Iranul amenință cu retragerea din acordul nuclear, iar Spania interzice survolul avioanelor militare SUA
Publicat acum 6 ore si 14 minute
USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
