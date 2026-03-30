DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și pitici, DC Sport, DCNews TV și Radio DCNews, organizează în data de 31 MARTIE 2026, Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități.
Evenimentul se va desfășura începând cu ora 13:00, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, sala Mexico & Seoul și va fi transmis LIVE pe platformele DC Media Group: DCNews TV, DC News, DC Business, pe paginile de Facebook ale acestora și pe YouTube DC News și DC Business.
Energy Forum, eveniment ajuns la a 15-a ediție, va reuni toți factorii de răspundere: Guvern, Parlament, autorități locale, instituții cu atribuții în domeniu, reprezentanții companiilor din domeniu, ai asociațiilor profesionale, ai societății civile, jurnaliști și analiști.
12:30 - 13:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee
13:00 - 15:50: Perspective și provocări ale pieței energiei din România
Moderator: Mihai CIOBANU, Redactor-șef DC Business
Jurnaliști invitați:
Bogdan CHIRIEAC, Jurnalist și analist politic
Răzvan DUMITRESCU, Jurnalist
Tudor CURTIFAN, Redactor-șef Defense Romania
István-Loránt ANTAL, Președinte Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României
Marius POȘA, Secretar de stat, Ministerul Energiei
George NICULESCU, Președinte ANRE
Bogdan BADEA, Director General Hidroelectrica
Cristina-Mădălina PRUNĂ, Vicepreședinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Bogdan ANDRONIC, Șef Serviciu Management Relații Internaționale, TRANSGAZ
Daniela DĂRĂBAN, Director Executiv ACUE
Ovidiu JITARU, Secretar Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României
Laurenţiu NECULAESCU, Secretar Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Camera Deputaților
Radu POPA, Președintele Consiliului de Administrație al Electrica Serv
George-Mădălin BORŞ, Membru Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Daniel APOSTOL, Director General Federația Patronală a Energiei
Laurențiu URLUESCU, Președinte AFEER
Ștefan GADOLA, Co-fondator EnergoBit
Silvia VLĂSCEANU, Director Executiv Asociația Producătorilor de Energie Electrică – HENRO
Olivian SAVIN, Director Executiv Future Energy Leaders România
Virgil POPESCU, Membru Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Parlamentul European
Daniel-Cătălin ZAMFIR, Membru Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat, Senatul României
15:50 - 16:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A
16:00 - 16:30: NETWORKING LUNCH
