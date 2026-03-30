DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și pitici, DC Sport, DCNews TV și Radio DCNews, organizează în data de 31 MARTIE 2026, Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități.

Evenimentul se va desfășura începând cu ora 13:00, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, sala Mexico & Seoul și va fi transmis LIVE pe platformele DC Media Group: DCNews TV, DC News, DC Business, pe paginile de Facebook ale acestora și pe YouTube DC News și DC Business.

Energy Forum, eveniment ajuns la a 15-a ediție, va reuni toți factorii de răspundere: Guvern, Parlament, autorități locale, instituții cu atribuții în domeniu, reprezentanții companiilor din domeniu, ai asociațiilor profesionale, ai societății civile, jurnaliști și analiști.

Teme de dezbatere

Liberalizarea totală a pieței de energie și gaze. Provocările imediate pentru autorități, industrie și consumatori.

Măsurile pentru consumatorul vulnerabil, încă la stadiul de definiție. Care este calendarul de implementare?

Criza carburanţilor provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, între efectele asupra economiei şi soluţiile găsite de Guvern.

Tranziția energetică, de la declarații și proiecte la realitatea din teren. Cum poate fi redus decalajul critic dintre obiectivele ambițioase anunțate și progresul efectiv al proiectelor de infrastructură energetică?

Securitatea energetică națională în actualul context geopolitic. Cum își poate asigura România independența și stabilitatea în furnizarea de resurse într-o perioadă marcată de instabilitate regională și tranziție tehnologică?

Mixul energetic și capacitatea României de integrare a resurselor alternative.

Echilibrul dintre sursele tradiționale și cele verzi, precum și capacitatea tehnică a țării de a gestiona noile energii.

Potențialul din Marea Neagră, „piesa de șah” strategică a României. Va deveni țara noastră cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană până în 2027?

Agenda dezbaterii

12:30 - 13:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee

13:00 - 15:50: Perspective și provocări ale pieței energiei din România



Moderator: Mihai CIOBANU, Redactor-șef DC Business

Jurnaliști invitați:

Bogdan CHIRIEAC, Jurnalist și analist politic

Răzvan DUMITRESCU, Jurnalist

Tudor CURTIFAN, Redactor-șef Defense Romania

SPEAKERI

István-Loránt ANTAL, Președinte Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României

Marius POȘA, Secretar de stat, Ministerul Energiei

George NICULESCU, Președinte ANRE

Bogdan BADEA, Director General Hidroelectrica

Cristina-Mădălina PRUNĂ, Vicepreședinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților

Bogdan ANDRONIC, Șef Serviciu Management Relații Internaționale, TRANSGAZ

Daniela DĂRĂBAN, Director Executiv ACUE

Ovidiu JITARU, Secretar Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României

Laurenţiu NECULAESCU, Secretar Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Camera Deputaților

Radu POPA, Președintele Consiliului de Administrație al Electrica Serv

George-Mădălin BORŞ, Membru Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților

Daniel APOSTOL, Director General Federația Patronală a Energiei

Laurențiu URLUESCU, Președinte AFEER

Ștefan GADOLA, Co-fondator EnergoBit

Silvia VLĂSCEANU, Director Executiv Asociația Producătorilor de Energie Electrică – HENRO

Olivian SAVIN, Director Executiv Future Energy Leaders România

Virgil POPESCU, Membru Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Parlamentul European

Daniel-Cătălin ZAMFIR, Membru Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat, Senatul României



15:50 - 16:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A

16:00 - 16:30: NETWORKING LUNCH





