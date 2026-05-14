Marco Rubio susţine că Ucraina are cea mai puternică armată din Europa, iar explicaţia ţine atât de sprijinul militar primit din partea Occidentului, cât şi de experienţa acumulată în cei peste trei ani de război cu Rusia. Secretarul de stat american afirmă că armata ucraineană s-a schimbat radical după începutul invaziei şi a devenit una dintre cele mai eficiente forţe militare de pe continent.

Într-un interviu acordat Fox News şi publicat ulterior de Departamentul de Stat al SUA, oficialul american a spus că presiunea conflictului i-a forţat pe ucraineni să îşi adapteze rapid modul de luptă.

„Noi tactici, noi tehnici, noi echipamente și noi tehnologii”

Potrivit lui Rubio, confruntarea directă cu Rusia a dus la dezvoltarea unor „noi tactici, noi tehnici, noi echipamente și noi tehnologii”. El consideră că Ucraina a construit astfel „un tip de război hibrid și asimetric”, pe care l-a descris drept impresionant.

Secretarul de stat american a insistat că experienţa de pe front a avut un rol decisiv în transformarea armatei ucrainene.

„Dacă ne uităm la cifre, rușii pierd de cinci ori mai mulți soldați pe lună decât ucrainenii, iar Ucraina este o țară mai mică și are o armată mai redusă numeric - deși, ca să fie foarte clar, forțele armate ucrainene sunt în acest moment cele mai puternice și mai capabile din toată Europa. Asta se datorează, evident, și sprijinului primit, dar și experienței acumulate pe câmpul de luptă”, a declarat el.

Pierderi uriaşe în războiul Rusia-Ucraina

Oficialul american a vorbit şi despre costurile umane ale conflictului. Rubio spune că pierderile sunt foarte mari de ambele părţi şi avertizează că Ucraina va avea nevoie de mulţi ani pentru reconstrucţie.

El a afirmat că economia Rusiei este afectată sever de război şi că armata rusă continuă să piardă zeci de mii de militari.

„Pagubele produse economiei ruse sunt extraordinare. Rusia pierde între 15.000 și 20.000 de soldați pe lună, morți. Nu răniți, ci morți. Este un război teribil. Iar noi suntem pregătiți, președintele este pregătit, echipa sa este pregătită să faciliteze o soluție diplomatică pentru încheierea războiului”, a spus secretarul de stat american.

Negocierile de pace au intrat în impas

Rubio a admis că discuţiile pentru încheierea războiului nu mai avansează în acelaşi ritm ca în trecut. Potrivit acestuia, procesul diplomatic şi-a pierdut din impuls din mai multe motive.

Recent, oficialul american declara că negocierile privind Ucraina nu au avut un „rezultat fructuos”. Totuşi, Washingtonul rămâne dispus să continue rolul de mediator între Moscova şi Kiev dacă situaţia se schimbă.

Tactica ucraineană cu drone, folosită acum şi de SUA

Secretarul de stat american a făcut referire şi la impactul tacticilor militare dezvoltate de Ucraina în timpul războiului. Statele Unite au început să folosească metode similare de atac cu drone inclusiv în conflictul din Iran.

Strategia a fost folosită iniţial de armata ucraineană pentru a compensa diferenţa de resurse faţă de Rusia, iar acum este analizată şi aplicată de americani în contexte militare cu implicaţii internaţionale mult mai mari.

