€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Stiri LinkedIn, companie deținută de Microsoft, pregătește concedieri
Data publicării: 13 Mai 2026

LinkedIn, companie deținută de Microsoft, pregătește concedieri
Autor: Andrei Itu

Concedieri masive în fabrici. Aumovio România anunță disponibilizări Sursa foto: Freepik

Conducerea reţelei profesionale LinkedIn se pregăteşte să anunţe concedieri, au declarat pentru Reuters surse care au vrut să-şi păstreze anonimatul.

Conform unor surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, conducerea reţelei profesionale LinkedIn se pregăteşte să anunţe concedieri, în contextul extinderii în acest an a reducerilor de personal în sectorul tehnologic.

5% din angajaţii LinkedIn ar urma să fie concediați

Reţeaua deţinută de Microsoft intenţionează să renunţe la aproximativ 5% din angajaţi, în condiţiile în care va reorganiza echipele sale. Linkedin se va concentra pe zonele de creştere ale afacerii, conform surselor, care adaugă că planificatele concedieri nu au legătură cu înlocuirea locurilor de muncă cu AI (inteligenţa artificială).

Câți angajați are LinkedIn pe plan global

LinkedIn are peste 17.500 de angajaţi la nivel global, conform datelor de pe site-ul companiei. Veniturile LinkedIn au crescut, an de an, cu 12% în primul trimestru din 2026, o accelerare a creşterii faţă de anul 2025, notează Agerpres.

Vezi și - Val de concedieri la Meta și Microsoft pe fondul investițiilor masive în AI

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

linkedin
concedieri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
LinkedIn, companie deținută de Microsoft, pregătește concedieri
Publicat acum 16 minute
Temu, sancționată în Ungaria: consumatorii își primesc banii înapoi, în timp ce compania plătește amenzi de aproape 3,7 milioane de euro
Publicat acum 19 minute
Aproape 2 miliarde de euro în numerar, tranzitați prin România în ultimii ani. Semnal de alarmă privind spălarea banilor
Publicat acum 42 minute
„O armată de boţi, roboţi şi tiriboţi” pentru susținerea lui Bolojan. PNL, acuzat de Grindeanu că folosește metodele lui Călin Georgescu
Publicat acum 49 minute
„Donația” la POS care îți poate goli contul bancar. Ce se ascunde în spatele unei noi înșelătorii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale
Publicat acum 11 ore si 18 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 14 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 11 ore si 15 minute
BANCUL ZILEI: Ipocrizia...
Publicat acum 10 ore si 16 minute
Rata inflației a atins 10,7%: Economia României, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut / Update: Sorin Grindeanu, reacție
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close