LinkedIn, companie deținută de Microsoft, pregătește concedieri

Conform unor surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, conducerea reţelei profesionale LinkedIn se pregăteşte să anunţe concedieri, în contextul extinderii în acest an a reducerilor de personal în sectorul tehnologic.

5% din angajaţii LinkedIn ar urma să fie concediați

Reţeaua deţinută de Microsoft intenţionează să renunţe la aproximativ 5% din angajaţi, în condiţiile în care va reorganiza echipele sale. Linkedin se va concentra pe zonele de creştere ale afacerii, conform surselor, care adaugă că planificatele concedieri nu au legătură cu înlocuirea locurilor de muncă cu AI (inteligenţa artificială).

Câți angajați are LinkedIn pe plan global

LinkedIn are peste 17.500 de angajaţi la nivel global, conform datelor de pe site-ul companiei. Veniturile LinkedIn au crescut, an de an, cu 12% în primul trimestru din 2026, o accelerare a creşterii faţă de anul 2025, notează Agerpres.

