Liberalii favoriți pentru funcția de premier. Prim-ministrul tehnocrat pică! Bogdan Chirieac: Se află în mâinile lui Bolojan

În plină criză politică, după căderea Executivului condus de Ilie Bolojan, discuțiile privind viitorul premier al României intră într-o etapă decisivă. Președintele Nicușor Dan a transmis marți, în cadrul unei conferințe de presă organizate la forumul dedicat summitului B9, că exclude scenariul unor „experimente” politice în care un premier este desemnat fără existența unei majorități clare în Parlament. Șeful statului a subliniat că își dorește un acord solid între partide, un program de guvernare bine conturat și un Executiv susținut de o majoritate parlamentară stabilă.

În culisele negocierilor politice circulă deja mai multe nume din zona economică și administrativă pentru Palatul Victoria, printre acestea fiind vehiculate variante precum Șerban Matei, Radu Burnete sau Andrei Nicolae Popovici. Totuși, pe măsură ce timpul trece, scenariul unui premier tehnocrat pare să piardă teren. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție la România TV, explicând de ce desemnarea unui premier politic devine, în opinia sa, o variantă tot mai probabilă în actualul context tensionat.

Cum să negociezi ca premier tehnocrat? Cum împaci partidele după moțiune?

"Eu cred că poate să fie cineva de la Banca Națională, precum Șerban Matei. Se mai vehiculează și doamna Anca Dragu, guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova. Domnul Burnete este consilier al președintelui și am înțeles că mai există un consilier al domniei sale care poate fi pe listă. Totuși, cu cât privesc mai mult situația, cu atât sunt mai convins că nu va fi un premier tehnocrat. Dacă un președinte de partid, președintele PNL, bine, din nefericire, nu un bun manager și comunicator, a adus lucrurile în acest stadiu, vă dați seama cum ar negocia un premier tehnocrat cu cele 4 partide care se potrivesc ca nuca în perete. PSD și PNL sunt partide conservatoare, dar cu viziuni diferite, USR este un partid progresist, iar UDMR este un partid al minorității maghiare din România. Cum să negociezi? Cum să le împaci, mai ales după moțiune? Ori te pricepi și ești capabil să faci asta, cum au fost Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, și aduci un premier tehnocrat, dar atenție, moștenește o situație economică mult mai grea, care se depreciază de la an la an, ori aduci un premier politic.

Va fi nominalizată o personalitate de la PNL, având în vedere tot ce s-a întâmplat

Eu cred că va fi nominalizată o personalitate de la PNL, având în vedere tot ce s-a întâmplat în ultimul timp. Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare sunt favoriții, din punctul meu de vedere. Din ce văd, lumea înclină către Cătălin Predoiu, iar acesta să rezolve problema cu PNL-ul. PNL-ul ar vrea la guvernare, dar e luat ostatic de Ilie Bolojan. Acum ne-a încurcat puțin, pentru că am înțeles că președintele Dan a spus că nu va trece peste președinții de partid. PNL vrea la guvernare, dar se află în mâinile lui Bolojan. Dacă se întoarce PNL-ul, atunci se întoarce și USR-ul. USR-ul l-a dezamăgit pe președinte, pentru că președintele se aștepta ca Dominic Fritz și partidul său să rămână la guvernare. Eu mă aștept ca domnul Bolojan să-și facă propria formațiune mai devreme sau mai târziu, pentru că el este liderul real al mișcării progresiste din România. În schimb, PNL-ul nu este progresist. PNL, în ciuda ultimilor ani, la bază, este un partid tradițional, românesc, cu valori vechi. Premierul tehnocrat e puțin probabil, mai ales la negocieri cu Ilie Bolojan în frunte. Bolojan continuă să divizeze coaliția din postura de președinte PNL", a explicat Bogdan Chirieac.

