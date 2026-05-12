Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca, director în Ministerul Educației și Cercetării, a fost prezentă la emisiunea DC Edu în cadrul căreia a vorbit despre rezultatele obținute de elevii români la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru seniori și a explicat că toți cei șase participanți au revenit cu medalii. Potrivit profesoarei, toate aceste performanțe se datorează selecției riguroase, pregătirii susținute și sprijinului părinților.

„S-a desfășurat recent Olimpiada Balcanică de Matematică pentru seniori. Și de la această olimpiadă elevii români au venit cu medalii. Cum au stat lucrurile?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Sunt șase elevi care au reprezentat România și toți s-au întors cu medalii. Avem o medalie de aur, una de argint și patru medalii de bronz. Înseamnă că și selecția la nivel național a fost foarte riguros realizată și pregătirea de care au beneficiat, de asemenea, a condus la aceste rezultate. Sigur că nu trebuie să neglijăm părinții care sunt sprijinul și stau în spatele lor”, a spus prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca.



Rezultatele elevilor la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete

În ceea ce privește rezultatele obținute de elevii români la Olimpiada de Matematică pentru fete, profesoara a explicat că echipa a obținut locul I în Europa și locul II la nivel mondial, cu trei medalii de aur și una de bronz.

„Aș vrea să punctez faptul că în luna aprilie am avut Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete. România a luat locul I în Europa, un rezultat extraordinar, și locul II în lume, pentru că, în afară de țările din Europa, au fost invitate și țări din restul lumii. China a luat locul I și noi suntem locul II, după China.

Am obținut locul I la nivel european. Lotul reprezentativ al României a fost compus din patru fete dintre care am avut trei medalii de aur și una de bronz.

Ce vreau să punctez este că competițiile internaționale de abia au început să se desfășoare. Din cele 49 pe care le avem în calendarul competițional al ministerului, doar trei s-au desfășurat. Deci urmează celelalte”, a spus prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca.

Când are loc Olimpiada Internațională de Matematică

Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca a vorbit despre Olimpiada Internațională de Matematică și a explicat că aceasta va avea loc în luna iulie, în China. Profesoara a scos în evidență rezultatele foarte bune ale elevilor români obținute în trecut și a precizat că România a acumulat numeroase premii la competițiile internaționale.

„În luna iulie și este în China”, a spus prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca.

„Deci ne ducem în centrul competiției și să nu uităm cu cine concurează elevii români. Acum câțiva ani au venit cu o clasare extraordinară la olimpiada din Coreea de Sud. Au luat locul I în Europa și locul IV în lume, dar locul IV după China, Statele Unite și Coreea de Sud, pe locul IV România. E ceva. România e o putere în matematică și nu numai, pentru că și la celelalte olimpiade”, a spus Sorin Ivan.

„Anul trecut, am avut 206 premii la competiții internaționale. Au fost 35 de competiții internaționale la care anul trecut s-a participat, dintre care, din cele 206, 63 de aur, dintre care 4 sunt aur absolut. Vă dați seama că este un rezultat extraordinar”, a spus prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

