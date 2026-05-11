Alertă de călătorie pentru românii care merg în Belgia: Transportul aerian și transportul public vor fi afectate pe 12 mai

Marți, 12 mai 2026, transportul public și transportul aerian vor fi afectate de o grevă națională organizată de sindicatele belgiene.

Potrivit autorităților române, angajații din companiile de transport public s-au alăturat protestului anunțat inițial în sectorul transporturilor aeriene, ceea ce va provoca perturbări importante în mai multe zone din țară.

„În continuarea informării publice referitoare la greva din transporturile aeriene anunţată de sindicatele belgiene pentru data de 12 mai 2026, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că lucrătorii companiilor din transportul public belgian s-au alăturat acţiunii de protest ce se va desfăşura la data de 12 mai 2026. Greva naţională va afecta atât transportul aerian, cât şi transportul public”, informează, luni, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Probleme pe aeroporturi și în transportul urban

Autoritățile recomandă românilor să verifice permanent informațiile actualizate privind zborurile și circulația mijloacelor de transport în comun din Belgia.

MAE le recomandă călătorilor să consulte paginile oficiale ale aeroporturilor și operatorilor de transport public înainte de deplasare.

Site-uri utile pentru verificarea curselor și a programului de transport

Brussels Airport

Brussels South Charleroi Airport

STIB-MIVB Bruxelles

Numere de telefon pentru asistență consulară

Românii aflați în Belgia pot cere ajutor consular prin intermediul Ambasadei României la Bruxelles.

Potrivit MAE, cetățenii români pot suna la următoarele numere:

+32 (0) 234 753 38

+32 (0) 234 416 58

+32 (0) 234 369 35

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii răspund permanent.

Telefon de urgență pentru românii aflați în situații speciale

Pentru situații urgente sau cazuri speciale, românii din Belgia pot apela telefonul de urgență al Ambasadei României la Bruxelles:

+32 (0) 497 428 663