DCNews Stiri Shein acuză Temu de încălcarea drepturilor de autor „la scară industrială” într-un proces din Marea Britanie
Data publicării: 11 Mai 2026

Shein acuză Temu de încălcarea drepturilor de autor „la scară industrială” într-un proces din Marea Britanie
Autor: Loredana Iriciuc

shein-temu_97681000 Shein si Temu pe telefoane. Colaj DC News; Sursa foto: Unsplash

Temu susține, printr-o contraacțiune, că Shein a folosit procesul pentru a elimina concurența și cere despăgubiri după eliminarea a mii de produse de pe platformă.

Shein a acuzat rivalul Temu de încălcarea drepturilor de autor „la scară industrială”, în prima zi a unui proces de două săptămâni deschis luni la Înalta Curte din Londra, notează qz.com. Temu a răspuns că procesul a fost conceput pentru a bloca concurența, nu pentru a proteja proprietatea intelectuală.

În centrul acuzațiilor formulate de Shein se află afirmația că Temu ar fi folosit mii de imagini realizate de angajații Shein pentru promovarea unor articole vestimentare care erau copii directe sau aproape identice cu produsele proprii ale Shein.

Avocatul Shein, Benet Brandreth, a declarat în fața instanței că această practică reprezintă o tentativă de obținere a unui avantaj incorect în fața unui concurent deja consacrat.

Temu respinge acuzațiile

Avocata Temu, Charlotte May, a susținut că procesul „nu are absolut nimic de-a face cu protejarea creativității intelectuale din fotografii și are totul de-a face cu o încercare a reclamantului de a bloca o concurență legitimă”, potrivit Bloomberg, notează sursa citată.

Avocații Temu au afirmat că comercianții de pe platformă au obținut consimțământul necesar pentru utilizarea imaginilor.

În cazul a aproape 2.300 de fotografii, Temu a renunțat complet la apărare, a precizat Brandreth, făcând o comparație cu un inculpat care evită să își recunoască vina până în momentul în care martorii intră în sala de judecată.

După ce Shein a obținut o ordonanță judecătorească prin care Temu a fost obligată să elimine mii de produse de pe platformă, compania deținută de PDD Holdings a răspuns printr-o cerere de despăgubiri.

O altă parte a contraacțiunii formulate de Temu, care susține că Shein ar fi obligat ilegal furnizorii din industria fast fashion să accepte acorduri de exclusivitate, încălcând legislația concurenței, va fi analizată într-un proces separat, programat cel mai probabil anul viitor.

Shein a deschis primul proces în 2023, iar Temu a răspuns cu o contraacțiune în anul următor

Procesul din Londra reprezintă doar o parte a conflictului juridic mai amplu dintre cele două companii, care se confruntă și în instanțele din Statele Unite.

Ambele companii au devenit cunoscute la nivel internațional prin prețurile foarte mici practicate pentru haine, accesorii și gadgeturi, atrăgând clienți din multe țări, dincolo de China.

Acum, cele două platforme se confruntă cu noi dificultăți. Washingtonul a eliminat o portiță vamală care permitea intrarea în țară a coletelor ieftine fără taxe vamale, iar Bruxellesul intenționează să introducă o măsură similară în luna iulie. Aceste schimbări pun presiune pe modelele de afaceri ale ambelor companii.

Reprezentanții Shein și Temu nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

