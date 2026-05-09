DCNews Stiri Justiție Nicușor Dan introduce în premieră inteligența artificială în justiție
Data publicării: 09 Mai 2026

Nicușor Dan introduce în premieră inteligența artificială în justiție
Autor: Darius Mureșan

Nicușor Dan la Palatul Cotroceni când a anunțat numirea șefilor Parchetelor Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Pentru prima dată, toate instituțiile sistemului judiciar românesc s-au reunit la invitația Președintelui României, Nicușor Dan, alături de reprezentanți europeni, cercetători și parteneri din mediul privat, pentru a stabili principiile integrării responsabile a inteligenței artificiale în actul de justiție.

Prima ediție a Forumului „Just.AI - Inteligența artificială în serviciul sistemului judiciar” a marcat debutul unui demers strategic de durată, dedicat modului în care noile tehnologii pot sprijini funcționarea justiției fără a afecta valorile fundamentale ale statului de drept.

Administrația Prezidențială anunță că forumul, parte a proiectului „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, a reunit reprezentanți ai tuturor instituțiilor din sistemul judiciar - instanțe, parchete, organe de cercetare penală, alături de mediul academic și de cercetare, sectorul tehnologic, profesiile juridice și experți internaționali implicați în dezvoltarea și reglementarea tehnologiilor de inteligență artificială.

În mesajul transmis participanților, Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat că „inteligența artificială începe să fie utilizată în activități care, până de curând, erau considerate exclusiv umane”, arătând că provocarea esențială nu mai este dacă aceste tehnologii vor fi integrate, ci în ce condiții, „cu ce reguli, cu ce limite și cu ce garanții”. Totodată, Președintele României a reafirmat principiul fundamental potrivit căruia actul de justiție rămâne unul de responsabilitate umană, întemeiat pe independență, imparțialitate și respectarea drepturilor fundamentale.

Forumul s-a încheiat prin semnarea Memorandumului „Just.AI - Inteligența artificială în serviciul sistemului judiciar”, document care marchează asumarea la nivel național a primului cadru instituțional larg de cooperare și reflecție strategică între autoritățile și organizațiile participante.

Memorandumul stabilește premisele constituirii primului mecanism național permanent de dialog interinstituțional și expertiză multidisciplinară, destinat elaborării unor principii, standarde și propuneri privind integrarea responsabilă a inteligenței artificiale în sistemul judiciar din România.

Instituțiile semnatare vor desemna reprezentanți permanenți în grupurile de lucru, care își vor începe activitatea în următoarele săptămâni.

Prima etapă va consta într-o evaluare structurată a nevoilor sistemului judiciar, prin consultări cu magistrați, organe de cercetare penală și personal auxiliar.

Până în luna octombrie 2026, grupurile vor elabora rapoarte de diagnostic instituțional privind prioritățile operaționale, riscurile asociate utilizării inteligenței artificiale și principalele direcții de modernizare digitală a sistemului judiciar.

Documentele vor fi făcute publice și supuse consultării societății civile și profesioniștilor din domeniu.

Pe parcursul anului 2026 și a începutului anului 2027, vor fi analizate soluțiile tehnologice existente sau care pot fi dezvoltate pentru sistemul judiciar românesc, inclusiv posibilitatea implementării unor proiecte pilot în instanțe și parchete selectate.

Rezultatele vor fi prezentate în cadrul celei de-a doua ediții a Forumului „Just.AIˮ, programată pentru anul 2027, când va fi făcut public un raport integrat și un plan național de acțiune.

Prin acest demers, România își afirmă obiectivul de a participa activ la dezbaterea europeană și internațională privind utilizarea inteligenței artificiale în domeniul justiției, într-o abordare centrată pe om, bazată pe încredere, transparență și responsabilitate instituțională.

Administrația Prezidențială apreciază disponibilitatea și implicarea tuturor instituțiilor, organizațiilor profesionale, partenerilor academici și reprezentanților mediului tehnologic care au contribuit la desfășurarea acestei prime ediții.

