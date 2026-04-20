Nicușor Dan, surprins la Curtea de Apel București. I se cer daune de 1 milion de euro

Președintele Nicușor Dan a fost surprins pe holurile instanței de către protestatarul Marian Ceaușescu. Președintele s-a aflat în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, într-un proces în care un dezvoltator imobiliar îi cere daune de 1 milion de euro.

Este un proces care-l urmărește pe Nicușor Dan de pe vremea când era activist civic. Președintele este acuzat că ar fi încercat să blocheze, în mod abuziv, alături de un alt ONG, un proiect în Delta Văcărești.

Președintele a mers în sala de judecată printr-un culoar special, asigurat de dispozitivul de Serviciu de Pază și Protecție. Nicușor Dan a trebuit să dea explicații despre demersurile făcute alături de Eco-Civica, ca vicepreședinte al Asociației Salvați Bucureștiul. La acea vreme, Nicușor Dan a contestat mai multe planuri urbanistice, dar și autorizațiile de construire primite de un important dezvoltator imobiliar, conform ȘtirileProTV.

Ca urmare a acelor demersuri, dezvoltatorul imobiliar a deschis o acțiune în răspundere delictuală, pretinzând daune de 1.000.000 de euro, plus dobânzile legale, atât din partea celor două ONG-uri, cât și din partea persoanelor fizice, implicit din partea lui Nicușor Dan, mai transmite sursa citată.

În primă instanță, cei chemați în judecată, inclusiv Nicușor Dan, au câștigat.