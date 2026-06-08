O insulă superbă din Scoția se vinde la prețul unui apartament. Are și o cabană dotată cu de toate - FOTO în articol

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O insulă idilică din Scoția se vinde la prețul unui apartament.

O insulă privată scoțiană, fără vecini, fără trafic, fără stres, doar cu vânt, valuri și imensitatea coastei sălbatice a Atlanticului de Nord, se vinde acum la prețul unui apartament.

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Este vorba despre Insula Mullagrach, cea mai nordică dintre faimoasele Insule de Vară de pe coasta Scoției, care va fi scoasă la licitație în data de 9 iunie. Există chiar și o cabană pe insulă, iar prețul de pornire este de aproximativ 405.000 de euro, mai puțin decât prețul unei case medii din multe părți ale Regatului Unit, scrie Bild.

De ce această insulă este atât de specială

Parte a Rezervației Biosferei Wester Ross, primul Geoparc UNESCO din Scoția, Insula Mullagrach oferă un peisaj cu adevărat special. Focile, delfinii și vidrele, pot fi văzute cum înoată în larg. De pe plajele stâncoase pot fi observate chiar și balenele Minke.

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Și asta nu este tot. O mică cabană din lemn se află în centrul insulei. Acoperișul său acoperit cu iarbă se integrează perfect în peisaj.

Insula a fost achiziționată în 2006 de un avocat londonez și soția sa, care și-au stabilit ca obiectiv conservarea și îmbunătățirea florei și faunei sale.

Construită în 2014, cabana de pe insulă oferă o atmosferă caldă și confortabilă, cu bucătărie, zonă de luat masa, două paturi de dormit și sobă pe lemne. Datorită panourilor solare, unui sistem de colectare a apei de ploaie și unei toalete de compostare, viitorul rezident va avea tot confortul necesar, deși se va afla practic în pustietate. Trebuie doar să-și aducă apă potabilă. Căsuța se vinde complet mobilată, potrivit anunțului.