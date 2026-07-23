Ambulanța la Cotroceni, în timpul ceremoniei România-India. Cine a reacționat imediat și ce a făcut Nicușor Dan/VIDEO

Ambulanța la Cotroceni, în timpul ceremoniei România-India. Cine a reacționat imediat și ce a făcut Nicușor Dan

O femeie din Garda de Onoare a leșinat în timpul ceremoniei de primire a președintei Indiei, la Palatul Cotroceni.

Un incident a avut loc, joi după-amiază, în timpul ceremoniei oficiale de primire a președintei Indiei la Palatul Cotroceni. O femeie din Garda de Onoare a leșinat în timpul evenimentului și a fost scoasă din zona ceremoniei.

Trimisul special DC News la Palatul Cotroceni, Florin Răvdan, a relatat că femeia din Garda de Onoare și-a pierdut cunoștința în timpul ceremoniei. Delia Dinu, consilier prezidențial și șef al Protocolului Administrației Prezidențiale, a intervenit imediat și a ajutat la scoaterea acesteia din zona oficială.

Ulterior, militarul a fost dus într-o zonă ferită de camerele de filmat, unde mai multe persoane au rămas alături de aceasta până și-a revenit. La fața locului a sosit și o ambulanță, cel mai probabil ca măsură de precauție. Potrivit informațiilor disponibile, femeia era conștientă și se afla în picioare în momentul sosirii echipajului medical.

Președintele Nicușor Dan s-a interesat de starea persoanei căzute. Aceasta a fost stabilizată, dar a fost trimisă la spital pentru verificări.

Ceremonia oficială de primire a președintei Indiei a continuat după producerea incidentului.