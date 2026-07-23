Intră Răzvan Dumitrescu în politică după ce a plecat de la Antena 3 CNN? Decizia jurnalistului, anunțată la DC News

Anca Murgoci și Răzvan Dumitrescu

Intră Răzvan Dumitrescu în politică după ce a plecat de la Antena 3 CNN?

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a exclus categoric posibilitatea de a intra în politică, deși spune că, de-a lungul anilor, a primit astfel de propuneri. Într-un dialog cu Anca Murgoci, pe TikTok, acesta a explicat de ce preferă să rămână în presă.

„Intrați în politică? Așa mi-au zis cititorii să vă întreb”, i-a spus Anca Murgoci.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a răspuns:

„Doamne ferește! Exclus. Nu, pentru că o cunosc foarte bine. De 36 de ani sunt în presă. Nu are niciun rost”.

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Iată dialogul:

Anca Murgoci: Intrați în politică? Așa mi-au zis cititorii să vă întreb.

Răzvan Dumitrescu: Doamne ferește! Exclus. Nu, pentru că o cunosc foarte bine. De 36 de ani sunt în presă. Nu are niciun rost.

Anca Murgoci: Oamenii, tocmai de asta, s-au săturat de vechii politicieni și, văzând că dumneavoastră cunoașteți problemele, s-au gândit la această idee.

Răzvan Dumitrescu: Dom'le, ei sunt foarte mulți. Dacă cineva crede că, dacă intră una, două sau trei persoane în politică, se schimbă lucrurile... sigur, speranța moare ultima. Dar nu se schimbă absolut nimic.

Anca Murgoci: Dar oferte ați primit, sunt sigură.

Răzvan Dumitrescu: De-a lungul vremii, da. Dar s-au obișnuit cu refuzul, așa că au încetat.

Anca Murgoci: Dumneavoastră rămâneți pe DC News.

Răzvan Dumitrescu: Rămânem pe DC News și în presă.