Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri UE aprobă al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Von der Leyen salută noile măsuri punitive

UE aprobă al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Von der Leyen salută noile măsuri punitive

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 23 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
imagine cu Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene
Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Foto: Agerpres

Ambasadorii permanenţi pe lângă UE ai statelor membre au ajuns joi la un acord politic privind la cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.

După mai multe săptămâni de negocieri intense, ambasadorii permanenţi pe lângă UE ai statelor membreau au anunţat, joi, un acord cu privire la un nou pachet de sancțiuni contra Federației Ruse.

Ce conțin noile măsuri ale UE contra Rusiei

Potrivit diplomaţilor, citaţi de Reuters şi AFP, pachetul include îngheţarea timp de 12 luni a plafonului preţului petrolului exportat din Rusia, la 44 dolari/baril, dar şi o derogare de un an, reexaminată anual, care permite transferul de gaze naturale lichefiate (GNL) ruseşti către ţări terţe.

Statele membre au arătat solidaritate cu Grecia şi este de aşteptat ca Grecia să procedeze la fel cu alţii în viitor, a zis un diplomat european citat de Reuters.

Lucrările tehnice privind pachetul de sancţiuni urmează să fie finalizate, iar o procedură scrisă pentru adoptare va fi lansată joi după-amiază.

Mesajul Ursulei von der Leyen

Într-o postare pe rețeaua socială X, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul asupra celui de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei şi a mulţumit preşedinţiei irlandeze în exerciţiu a Consiliului UE pentru facilitarea acestui acord.

Adăugăm încă 32 de bănci ruseşti pe lista noastră de interzicere a tranzacţiilor. De asemenea, firme de criptomonede şi platforme de tranzacţii petroliere. Îngheţarea ajustării plafonului preţului petrolului timp de un an, astfel încât maşina de război rusească să nu beneficieze de şocurile pieţei', a afirmat Ursula von de Leyen.

Pentru prima dată, vizăm navele care asistă flota din umbră a Rusiei. Şi am făcut un pas important spre interzicerea oficială a intrării combatanţilor ruşi în UE, a mai declarat şefa Comisiei Europene.

Grecia a obținut concesii în noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei

Acest nou pachet de sancţiuni a trebuit atenuat în raport cu propunerea iniţială a Bruxelles-ului, mai ales, cu scopul de a-l adapta la reticenţele Greciei privind GNL.

Grecia insista ca UE să autorizeze companiile sale să continue să transporte GNL dacă acesta este destinat unor clienţi din afara UE.

Compromisul la care s-a ajuns este că aceste transferuri de GNL către ţări terţe vor fi autorizate prin derogare pentru contractele încheiate înainte de 24 februarie 2022, iar derogarea va fi reexaminată anual.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

sanctiuni
rusia
grecia
ursula von der leyen
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close