Cine este Mihailo Drapatîi, noul șef al armatei ucrainene. Generalul, devenit celebru după ofensiva de la Mariupol

Noul șef al armatei ucrainene, Mihailo Drapatîi. Sursa foto: Voldimir Zelenski, Facebook

Considerat unul dintre cei mai respectați comandanți ai Ucrainei, Mihailo Drapatîi a fost numit de Volodimir Zelenski în fruntea armatei, în urma demiterii lui Oleksandr Sîrski.

Generalul-maior Mihailo Drapatîi a fost numit, miercuri, comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, după ce Volodimir Zelenski l-a demis pe șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, pe fondul protestelor din Ucraina, determinate de înlăturarea din funcție a ministrului Apărării, Mihailo Fedorov.

Drapatîi, considerat un reformist, a fost unul dintre puținii militari de rang înalt care a sărit în apărarea lui Fedorov, când Zelenski a decis să renunțe la serviciile acestuia săptămâna trecută. Într-un mesaj publicat pe Facebook, generalul a elogiat voința lui Fedorov de a aduce schimbări în structurile militare și a pledat pentru continuarea transformării armatei.

Pentru a stăvili furia ucrainenilor, Zelenski i-a oferit fostului ministru al Apărării un „post demn”, prin care să coordoneze componenta tehnologică a statului.

Cine este Mihailo Drapatîi, noul șef al armatei ucrainene

Drapatîi, în vârstă de 43 de ani, s-a născut în orașul Kamianeț-Podilskîi, din RSS Ucraineană, pe atunci parte a Uniunii Sovietice.

El a absolvit Institutul Forțelor de Tancuri din Harkov în 2004, când și-a început și cariera militară. În iunie 2017, acesta a obținut un master la Universitatea Națională de Apărare „Ivan Cerniahovski”, unde a urmat și cursuri de perfecționare în perioada 2019-2021.

Cunoscut pentru acțiunea din Mariupol, 2014

În mai 2014, în timpul luptelor pentru Mariupol, Drapatîi a comandat Batalionul 2 Mecanizat, care a intrat în oraș într-o operațiune îndrăzneață de eliberare a ostaticilor. În vara aceluiași an, și-a condus unitatea din încercuirea de lângă granița cu Rusia, reușind să retragă peste 30 de vehicule militare. Ulterior, a fost șef de stat major și prim-adjunct al comandantului Brigăzii 30 Mecanizate, se arată în prezentarea Ministerului Apărării ucrainean.

În august 2016, Drapatîi a preluat comanda Brigăzii 58 Motorizate, pe care a condus-o timp de trei ani în operațiuni desfășurate în estul Ucrainei.

La începutul anului 2022, era adjunct al comandantului Forțelor Întrunite ale Ucrainei, responsabil cu pregătirea trupelor. După declanșarea invaziei ruse la scară largă, a ocupat mai multe funcții de comandă în sudul și estul țării, coordonând operațiuni militare în zone precum Herson, Harkov și Luhansk.

La sfârșitul anului 2024 a fost numit comandant al Forțelor Terestre ale Ucrainei, iar în 2025 a preluat conducerea Forțelor Întrunite, una dintre cele mai importante structuri de comandă ale armatei ucrainene.

Obiectivele lui Drapatîi

Printre prioritățile pe care Zelenski i le-a încredințat lui Drapatîi în calitate de nou șef al armatei se numără asigurarea livrării la timp a armamentului și dronelor, îmbunătățirea eficacității apărării antiaeriene și rezolvarea problemelor legate de mobilizarea noilor recruți prin centrele de recrutare militară (așa-numitele TȚK), potrivit Agerpres.

Drapatîi a fost decorat cu Crucea pentru Merite în Luptă, una dintre cele mai înalte distincții militare ale Ucrainei, și cu toate cele trei clase ale Ordinului „Bogdan Hmelnițki”, acordat pentru merite deosebite în apărarea statului.