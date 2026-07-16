Proteste în mai multe orașe din Ucraina după demisia ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Sute de oameni au ieșit în stradă / VIDEO

Proteste la Kiev, Ucraina. Captură video @OlenaTregub, X

Sute de ucraineni au ieșit joi în stradă la Kiev și în alte orașe ale țării pentru a protesta față de demisia ministrului Apărării, Mihailo Fedorov.

La câteva ore după atacurile ruseşti din cursul nopţii, sute de ucraineni s-au adunat joi la Kiev, precum şi în diferite oraşe ale ţării, pentru a protesta împotriva demisiei popularului ministru al apărării Mihailo Fedorov, în cadrul unei remanieri guvernamentale dorite de preşedintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.

Peaceful protests against the resignation of Mykhailo Fedorov as Minister of Defense of Ukraine are taking place today in many cities across Ukraine, specifically in Kyiv, Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Kryvyi Rih, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Zhytomyr, and Chernihiv.



Video: Yan… pic.twitter.com/a1YDL4TjZ7 — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) July 16, 2026

Ucrainenii nu sunt de acord cu demisia ministrului Apărării

Văzut ca un reformator al armatei ucrainene, orientat spre includerea noilor tehnologii pe front pentru a salva vieţile soldaţilor, Mihailo Fedorov, numit în această funcţie în ianuarie, a declarat miercuri seara că îşi părăseşte postul.

Această plecare, văzută ca o demitere după anunţul preşedintelui Volodimir Zelenski despre o remaniere guvernamentală, provocă mari îngrijorări pentru viitorul trupelor ucrainene care au reuşit în ultimele luni să oprească impulsul forţelor ruse pe front şi să mărească presiunea asupra Moscovei prin lovituri asupra unor ţinte situate la mare distanţă în spatele frontului, pe teritoriul Rusiei.

Cetățenii cer ca Mihailo Fedorov să rămână în guvern

La Kiev, jurnaliştii de la AFP au observat mai multe sute de persoane adunate într-o piaţă din centrul oraşului, agitând drapele ucrainene şi europene şi scandând „Ruşine!” şi „Aduceţi-l pe Fedorov înapoi!”, la o zi după anunţul plecării sale.

„Obiectivul lui Fedorov este ca oamenii să lupte mai puţin, iar dronele să lupte mai mult. Şi a demonstrat acest lucru, nu cu vorbe, ci prin fapte”, a explicat Margarita Greciko, o manifestantă în vârstă de 27 de ani care lucrează în domeniul tehnologiei militare.

Demisia premierului Iulia Sviridenko aprobată marţi de parlament, după ce fusese destituită cu două zile înainte de Zelenski, duce inevitabil la căderea întregului cabinet.

Deşi remanierea nu este încă definitivă, perspectiva sau probabilitatea ca Fedorov să nu fie reconfirmat în funcţie a stârnit furia unei părţi a populaţiei.

Potrivit media ucrainene, manifestaţii au loc la Odesa (sud), Harkov (nord-est), Dnipro (centru-est) şi Lvov (vest).

La Kiev, manifestanţii s-au adunat în aceeaşi piaţă în care au avut loc mitingurile împotriva corupţiei care au zdruncinat Ucraina vara trecută, după un amplu scandal de corupţie care a vizat anturajul preşedintelui Volodimir Zelenski.

Fedorov „a scos la iveală corupţia, deturnările de fonduri şi începuse să acţioneze; nu se ascundea şi era incomod”, spune Margarita Greciko. „A făcut totul cum trebuie, atunci de ce a fost dat la o parte?”, se întreabă ea.

Fedorov, „omul dronelor”

Preşedintele ucrainean i-a încredinţat tânărului ministru de 35 de ani sarcina de a insufla o energie nouă instituţiei de apărare a Ucrainei, care luptă de peste patru ani împotriva invaziei ruse.

Fedorov şi-a dedicat o mare parte a eforturilor promovării tehnologiilor de ultimă generaţie, în special a dronelor, pentru a compensa lipsa de soldaţi, bani şi muniţie.

Printre manifestanţi, mulţi agitau pancarte împotriva comandantului-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, al cărui conflict cu Mihailo Fedorov este considerat de presa ucraineană ca fiind cauza acestei demiteri.

„Este un măcelar, soldaţii se plâng de el; el desfăşoară adevărate asalturi utilizând soldaţii pe post de carne de tun în care oamenii noştri pur şi simplu mor”, a declarat Margarita Greciko pentru AFP.

Ucraina este frecvent zguduită de scandaluri legate de mobilizarea soldaţilor ucraineni, precum şi de metodele de desfăşurare a războiului de la declanşarea invaziei ruse pe scară largă în februarie 2022.

Pentru mulţi, Fedorov întruchipează reînnoirea în faţa unei armate pe care mulţi o acuză că este paralizată de corupţie şi de o birocraţie moştenită de la Uniunea Sovietică.

În siajul demisiei ministrului apărării, comandantul adjunct al Forţelor aeriene ucrainene Pavlo Ielizarov şi-a anunţat la rândul său demisia pe reţelele de socializare, afirmând că s-a alăturat forţelor de apărare în 2022 pentru a „câştiga mai degrabă decât să se dedice unor gesturi simbolice”.

În ajun, Serghi Sternenko, consilier al ministrului, anunţase într-un mesaj pe Telegram că de asemenea părăseşte funcţia.

„Sper că astăzi vom reuşi să-l menţinem pe Fedorov în funcţia de ministru al Apărării”, explică Roman Vlada, un antreprenor în vârstă de 30 de ani, pentru AFP.

„Cred că lui Zelenski îi este frică. Lui Zelenski îi este frică de persoanele eficiente”, mai spune el.

Preşedintele Volodimir Zelenski nu a făcut încă nicio declaraţie publică cu privire la înlocuirea lui Mihailo Fedorov, iar demisia acestuia nu a fost încă aprobată de parlamentul ucrainean, potrivit Agerpres.