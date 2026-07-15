Rusia transmite un nou avertisment Occidentului: Trupele desfășurate în Ucraina vor deveni „ținte militare legitime”

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Rusia a avertizat că orice forță multinațională trimisă în Ucraina, după un eventual acord de pace, ar reprezenta o amenințare și o țintă militară legitimă.

Rusia a declarat miercuri că orice forţă multinaţională trimisă de aliaţii Kievului pentru a fi desfăşurată în Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace ar fi inacceptabilă pentru Moscova, pentru care ar reprezenta o ameninţare şi o ţintă militară legitimă, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Aliaţii occidentali din "Coaliţia Voinţei", formată din peste 35 de ţări care au promis sprijin Ucrainei în faţa agresiunii Rusiei, s-au întâlnit la Paris săptămâna aceasta. Ei şi-au reafirmat intenţia de a desfăşura o astfel de forţă după încheierea ostilităţilor, pentru a oferi asigurări Ucrainei şi pentru a o ajuta să-şi refacă forţele.

Ei au spus, de asemenea, că în lunile următoare vor avea loc exerciţii pentru a demonstra capacitatea de acţiune a forţei planificate, cunoscută sub numele de Forţa Multinaţională pentru Ucraina (MNF-U).

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Avertismentul purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe

"În acest context, am dori să reiterăm că desfăşurarea oricăror contingente militare din ţările aşa-numitei "Coaliţii a Voinţei" în Ucraina este inacceptabilă pentru ţara noastră", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

"Repet: aceasta ar echivala, de facto, cu o intervenţie străină şi o escaladare a ameninţărilor la adresa securităţii Rusiei. Am considera astfel de unităţi drept ţinte militare legitime", a mai spus ea.

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