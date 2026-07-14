Paradox pe timp de vară în Bucureşti. Oraşul e mai liber, dar accidentele sunt mai dure

Accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Odată cu venirea vacanţei de vară a elevilor şi studenţilor, traficul din Bucureşti a devenit mai fluid în anumite intervale orare. Acest lucru poate duce, însă, la accidente mult mai grave.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, invitat permanent al emisiunii DC Conducem, a explicat motivele.

"O trecere a Bucureștiului dintr-un capăt în altul într-un stil foarte zbuciumat, cu treceri de pe o bandă pe alta, cu trecut pe galben la semafor, la ore aglomerate te duce mai repede cu 2-3, poate 5 minute, la destinaţie. Din Pantelimon până în Militari, să zicem. Dar ajungi mai obosit dacă faci o astfel de cursă. E un drum care oricum durează o oră, în varianta cea mai bună.

În perioada de vacanţă e un pic mai relaxant, doar în perioada asta creşte duritatea accidentelor.

Atunci când e foarte aglomerat, sunt multe tamponări şi mulţi nervi. Când traficul e mai liber, cum a fost şi în pandemie, apar accidente foarte grave. De ce? Pentru că, fiind străzile mai libere, toată lumea circulă cu viteză mai mare. Nu mai contează că se conduce în oraş, unde limita e de 50 km/h, iar pe unele tronsoane de 30 km/h. Toată lumea merge cu 70-80 km/h. De fapt, aşa se merge în Bucureşti în zonele mai libere. Nimeni nu merge sub această viteză. Şi acolo, când apare accidentul, e normal să fie urmări mai grave", a declarat TIti Aur.

971 de victime au fost înregistrate în perioada 2021 – primele patru luni din 2026 în Capitală. Dintre acestea, 166 și-au pierdut viața, iar 772 de persoane au fost rănite grav.