Creşte salariul minim, cresc şi amenzile rutiere. Amenda minimă va fi peste 400 lei de la 1 iulie

Politist rutier. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @standret

De la 1 iulie 2026, salariul minim pe economie se majorează, de la 4.050 lei la 4.325 lei brut. Odată cu această majorare, creşte şi valoarea punctului de amendă.

Astfel, punctul de amendă creşte de la 1 iulie de la 202,5 lei la 216,25 lei, ceea ce înseamnă că amenda rutieră minimă în România va fi de 432,5 lei. Spre exemplu, dacă un şofer depăşeşte limita de viteză cu 10 până la 20 km/h, va fi sancţionat cu două sau trei puncte de amendă, ceea ce înseamnă că va trebui să scoată din buzunar între 432,5 lei şi 648,75 lei.

Acelaşi cuantum de amendă va fi plătit şi de şoferii prinşi fără centura de siguranţă.

Din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună.

Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 4.050 lei în luna iunie 2026, la 4.325 lei începând cu luna iulie 2026, reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută.

Astfel, în valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.

În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați.

De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.