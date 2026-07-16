Titi Aur, martor la un accident groaznic pe DN1. O remorcă s-a desprins de o maşină în mers şi a lovit o familie

Imagine cu Titi Aur, instructor de conducere defensivă, la DC Conducem

Titi Aur a povestit, la DC Conducem, un accident groaznic de circulaţie la care a fost martor pe DN1, în Potigrafu.

"Am trăit o fază acum foarte mulți ani pe DN1, undeva la Potigrafu, când mergeam paralel cu o mașină. Eu eram pe banda doi și el era pe banda unu, puțin în fața mea, și vedeam exact cum era cuplată remorca lui de mașină. Am zis că nu văd bine ce se întâmplă. La un moment dat, mașina se îndepărta și remorca, cu tot cu cârligul de remorcare, mergea paralel cu mine, pentru că era atât de ruginită încât s-a desprins. A trecut prin fața mea și s-a dus pe contrasens.

Chiar în Potigrafu, chiar în intersecția mare din Potigrafu. Pe partea stângă mergea o familie – tata, mama și copilul – mergând în sensul către București, deci în sensul nostru de deplasare. Și a trecut remorca și a luat mama și copilul și i-a tăvălit, și i-a și omorât de fapt, și tata a rămas fără copilul de mână, care era... Asta se întâmpla demult, '90 și ceva, '97-'98", a povestit Titi Aur.

SMURD-ul ar fi salvat acea familie

Titi Aur spune că unul dintre motivele pentru care accidentele de azi se încheie, de multe ori, doar cu răniţi grav, nu cu decese, este dat de nivelul intervenţiei medicilor de pe ambulanţe, cum sunt şi cei de la SMURD.

"Acum 30 de ani ce s-a întâmplat? Atunci era și polițist în intersecție, am oprit și eu și alte mașini. Ce s-a întâmplat? Polițistul a oprit o dubă, modelul acela din comunism, și împreună, polițistul și cu cei de acolo au pus persoanele rănite în spate, culcate pe jos pe acolo, și au plecat la spital la Ploiești.

Pe urmă am înțeles, în discuție cu cineva, că au murit ambele persoane. Ei, dacă ar fi fost în ziua de astăzi, după cum mișcau și respirau, cel mai probabil că ar fi fost salvate, pentru că ar fi venit sistemul de intervenție, SMURD-ul, cu resuscitări, cu intubări, cu de toate. Și din acest motiv eu susțin de multe ori și spun din experiența asta de toată viața: pe timpuri, accidentatul avea probabilitate mult mai mare să devină decedat sau accidentat foarte grav, pentru că era luat, aruncat într-o mașină pe bancheta din spate, sau în cazul de față în duba aia, și plecat până la spital la Ploiești.

Ei, acum sistemul de intervenție a transformat foarte mulți decedați, sau posibil decedați, în accidentați sau în salvați. Tocmai pentru că sistemul de intervenție nu se compară. Atunci nu era deloc, da, atunci trebuia să ajungi la un telefon public, să anunți și pe urmă să plece o mașină de salvare, care însemna fie o Dacie Papuc, fie o dubă transformată în salvare, care avea o targă poate și un tub de oxigen", a mai spus Titi Aur.