DN10, surpat chiar în fața Primăriei Siriu. Autoritățile au decretat calamitate / video

Circulația este blocată și pentru pietoni, nu doar pentru mașini. Foto ilustrativ: Pixabay

Drumul Național 10 s-a surpat în faţa Primăriei Siriu, în timp ce alte zeci de drumuri şi podeţe au fost afectate de ploi în ultimele zile

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău a informat, luni, că va demara lucrări de consolidare a drumului naţional DN 10, după ce o porţiune din suprafaţa carosabilă, aflată în imediata apropiere a sediului Primăriei Siriu, s-a tasat şi riscă să se surpe, pe fondul ploilor abundente înregistrate în ultima perioadă, scrie Agerpres.

DN10, surpat chiar în fața Primăriei Siriu. Autoritățile au decretat calamitate

Potrivit conducerii DRDP Buzău, a fost efectuată o analiză tehnică pentru a stabili ce anume a determinat afectarea infrastructurii rutiere, urmând ca săptămâna viitoare să înceapă, cel mai probabil, lucrările de reparaţii.

"În urma ploilor abundente din ultima perioadă, pe DN 10, în zona localităţii Siriu, la km 76+800 s-a produs o alunecare de teren ce a dus la restricţionarea traficului pe o sigură bandă de circulaţie dirijată prin semafoare. În acest sens, a fost efectuat un proces verbal de calamitate împreună cu reprezentanţii Prefecturii Buzău, ISU Buzău, Primăria Siriu şi SDN Buzău, în care au fost stabilite măsurile de remediere şi evaluarea a pagubelor. În paralel, am derulat o expertiză tehnică în vederea stabilirii cauzelor ce au dus la producerea acestei alunecări de teren. Preconizăm că până la începutul săptămânii viitoare să avem toate aprobările şi să începem refacerea sectorului de drum afectat", a transmis luni DRDP Buzău.

Specialiştii instituţiei arată că în urma analizelor de specialitate, s-a constatat existenţa unui fenomen de tasare şi instabilitate a structurii rutiere.

"Această problemă evoluează dinspre partea carosabilă, spre albia râului, fiind provocată de infiltrările constante de apă în straturile de pământ de sub asfalt. Apa a slăbit rezistenţa solului, punând în pericol stabilitatea întregii platforme rutiere pe porţiunea respectivă. Deoarece degradările au fost provocate de factori imprevizibili şi au un caracter evolutiv periculos, situaţia a fost clasificată oficial drept calamitate. Ca urmare, Instituţia Prefectului a emis o hotărâre specială, însoţită de un plan de măsuri urgente şi de o fişă de evaluare a pagubelor, acţiuni necesare pentru declanşarea procedurilor de intervenţie rapidă. Având în vedere regimul de urgenţă impus de amploarea calamităţii, toate documentele administrative obligatorii, respectiv certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire, vor fi eliberate în regim prioritar, beneficiind de termene scurte de avizare pentru a permite începerea imediată a lucrărilor", a mai informat DRDP Buzău.

Zeci de drumuri județene afectate de ploi

Totodată, Prefectura Buzău a transmis, luni, că ploile din ultimele zile au afectat mai multe drumuri judeţene, comunale şi săteşti din comunele Cernăteşti, Vintilă Vodă, Lopătari, Mânzăleşti, Bisoca, Cozieni, Căneşti, Chiojdu şi Brăeşti.

"În Satul Vlădeni au fost afectate drumuri săteşti pe o lungime de aproximativ 0,5 km şi un podeţ tubular distrus peste râul Slănic, DJ 203 K între localităţile Lopătari şi Plaiul Nucului, pe o lungime de aproximativ 2,5 km, 2 podeţe pe o lungime totală de 150 m, în satele Săreni şi Terca, zidul de sprijin de la limita proprietăţii Bisericii din satul Lopătari pe o lungime de aproximativ 50 m, pe DC 102 s-a produs o surpare în zona ocnelor de sare, podeţ tubular peste pârâul Sărăţel pe DS 1 Căneşti - Gonţeşti distrus, în localitatea Ivăneţu, podeţul din tuburi amplasat peste râul Bălăneasa a fost distrus, accesul către aproximativ 150 de persoane făcându-se pietonal, în satul Colţi Pietrii, pe malul drept al râului Buzău pe o lungime de aproximativ 400 m s-a produs o surpare de mal. În situaţia extinderii surpării, aceasta va pune în pericol un număr de 4 locuinţe", a precizat Prefectura Buzău.

Judeţul s-a aflat în ultimele zile sub atenţionare meteorologică de cod galben şi portocaliu, fiind înregistrate averse cu caracter torenţial, descărcări electrice şi intensificări ale vântului.