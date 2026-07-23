Chirieac, luat la întrebări de un cititor, explică de ce vorbește mai des despre USR decât despre PSD / video

Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

Un cititor l-a întrebat pe Bogdan Chirieac de ce vorbește mai des despre USR decât despre PSD.

Bogdan Chirieac a dat un răspuns în stilul său caracteristic.

„Dom'le, ce aveți cu USR în loc să aveți cu PSD? Stați, nu vă luați de mine. E o întrebare de la un cititor, iar eu îmi respect cititorii”, l-a întrebat Anca Murgoci pe Bogdan Chirieac.

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„Dar eu nu mă iau de tine. Și nici de cititor. Doamne ferește, că el ne pune pâinea pe masă aici. Cum, ce am cu USR? N-am nimic cu USR. M-ați auzit vorbind de rău de USR? Ce spun? Că ei, cu 8%, conduc țara. Că sunt imuni în fața justiției. Că poți să dai o gaură de un miliard de euro, cum s-a întâmplat, anchetă la DNA, și să nu pățești nimic, ba chiar să pleci parlamentar la Bruxelles. Nu am vrea toți să fim în locul lor? Iar la PSD? PSD-ul l-ați mai văzut de curând în media? Pe când ai mei sunt tot timpul în media. Tot timpul sunt. Și au ceva de spus, și au ceva de combătut. Când apare și PSD, uite, promit că zic și de PSD”, a zis Bogdan Chirieac pe TikTok.