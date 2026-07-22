Legea salarizării, imposibil de aplicat în forma actuală. Avertismentul Elenei Cristian: La ce să se aștepte românii

Elena Cristian, analist DC Business

Elena Cristian avertizează că românii ar putea avea de înfruntat noi majorări de taxe și impozite.

Elena Cristian, analist DC Business, a criticat proiectul noii legi a salarizării, pe care îl consideră lipsit de surse de finanțare și imposibil de aplicat în forma actuală. Potrivit acesteia, impactul bugetar ajunge la 14-15 miliarde de lei anual, iar lipsa unei finanțări clare ar putea duce la noi majorări de taxe și impozite.

„Vorbim despre o lege a salarizării care este prost făcută, cea de-a treia lege mare a salarizării unitare din ultimii 35 de ani, o lege prost făcută, fără surse de finanțare, pentru că nu se știe de unde va fi acoperită suma minimă de 8 miliarde de lei, impactul bugetar anual, și cu noile modificări s-a ajuns la 14-15 miliarde de lei anual. Nu există nicio sursă de finanțare, asta doar dacă nu se majorează din nou taxele și impozitele, ceea ce este mai mult decât probabil.

Prin urmare, în forma actuală, în forma care nemulțumește toate categoriile profesionale, în forma în care nu explică clar ce se va întâmpla odată cu implementarea, în forma în care nu are sursă de finanțare, o astfel de lege nu are cum să treacă.

Aici nu îi dau dreptate lui Sorin Grindeanu, ci spun că nu are cum să treacă, pentru că nu va putea fi aplicată, nu există o ancorare în realitatea actuală pentru a putea fi aplicată. De aceea cred că ar trebui să ne obișnuim cu gândul că România va pierde sume foarte mari.

Toate aceste chestiuni trebuiau lămurite de luni bune, nu acum, pe ultima sută de metri, cu o lună înainte să se închidă PNRR-ul. Trebuiau lămurite de când aveam un guvern stabil. Se pare că nu s-a dorit.

Cele mai mari sume luate din PNRR, până la acest moment, sunt pentru consultanță. Consultanța a mers bine mersi. În ceea ce privește proiectele de investiții majore, acolo lucrurile nu au mai mers și uite că nu mai luăm bani”, a spus Elena Cristian.

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Datoria publică a României a trecut de 60% din PIB

Elena Cristian a avertizat că depășirea pragului de 60% din PIB al datoriei publice reprezintă un risc major pentru România, cu efecte directe asupra populației și mediului de afaceri.

„Vreau să spun foarte clar că depășirea acestui prag înseamnă riscuri majore pe toată linia. Poate că unii vor spune: „Am mai depășit și alt prag”. Nu!

Dincolo de faptul că cei care ne conduc vor trebui să ia niște decizii foarte clare, trebuie să vorbim despre un impact direct asupra cetățenilor și mediului de afaceri, pentru că este nevoie de o creștere a veniturilor.

Creșterea veniturilor în acest moment nu se poate face decât prin creșteri de impozite și taxe, majorarea din nou a TVA-ului, a impozitului pe dividende, a impozitului pe proprietăți”, a spus Elena Cristian.

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De ce majorările de taxe nu au produs efectele așteptate

Elena Cristian a explicat că majorările de taxe nu au produs efectele așteptate deoarece nu au fost însoțite de alte măsuri pentru sprijinirea economiei.

Potrivit acesteia, autoritățile au aplicat doar creșteri de impozite și taxe, ceea ce a dus la scăderea consumului și la diminuarea puterii de cumpărare.

„Sigur că nu s-a văzut niciun efect din acest punct de vedere, pentru că majorarea de taxe nu a fost însoțită și de alte măsuri care să ajute economia.

Nouă ni s-a spus că va fi un pachet de măsuri luat gradual și am rămas doar la majorarea de impozite și taxe: majorarea TVA-ului, majorarea impozitului pe proprietate, alte impozite și taxe.

Despre toate celelalte măsuri nu s-a mai vorbit. Au început să se certe, au început să se facă de tot râsul, au început să dea vina unii pe alții și în realitate am rămas doar cu majorări de impozite și taxe, care au dus la prăbușirea consumului și la scăderea drastică a puterii de cumpărare”, a spus Elena Cristian.

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Către ce ne îndreptăm

Întrebată către ce ne îndreptăm, Elena Cristian a răspuns că România riscă noi majorări de taxe și impozite, inclusiv o nouă creștere a TVA-ului.

„Către noi majorări de impozite și taxe ne îndreptăm. Se mai poate face o nouă majorare de TVA, se mai pot face și alte majorări de impozite și taxe.

Acum vor spune: „Nu suntem un guvern legitim, suntem un guvern interimar”, dar se țin cu lanțurile de Palatul Victoria și nu vor să plece. Guvernul ăsta o să spună că nu are nicio putere. Să plece și să lase un guvern care poate să aibă o putere!

Trebuie să înțelegem că planul de restructurare a fost promovat ca un pilon al reformei și el nu a mers deloc. Deci până în acest moment nu s-a făcut nimic altceva decât majorări de impozite și taxe.

Nu poți să mergi în continuare cu toate aceste lucruri, să mai vii și cu o lege care presupune un efort bugetar și cu alte cheltuieli. Cheltuielile au crescut în continuare, dezmățul public în instituțiile statului s-a întâmplat în continuare”, a spus Elena Cristian la România TV.