Doliu în presa din România. George Enache, una dintre cele mai cunoscute voci ale radioului, a murit

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A încetat din viață, la vârsta de 77 de ani, binecunoscutul jurnalist radio George Enache.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a anunțat trecerea în neființă a jurnalistului de radio George Enache, despre care s-a spus ca a venit la Radio în pantaloni scurți, la emisiunile pentru copii, slujund apoi Radioul de-a lungul bogatei sale cariere. După prezențele in emisiunile scenarizate a fost redactor in secția de Copii și tineret la importantul Program 3, cu reportaje din toată țara la „Seară pentru tineret” sau „Antena tineretului”, legându-și numele le vestitul Club al adolescenților sau emisiuni precum „Sub zodia metaforei”.

Un adevărat descoperitor de subiecte și de talente, George Enache trecea, în 1994, la Radio România Actualități, de unde de s-a și pensionat, după alți 20 de ani de prezențe constante în Radio, în programele postului precum „Studio deschis”, „Matinal”, „Pulsul zilei” sau „Obiectiv România”. În 2012, la emisiunea „Deschis duminica”, pe care a realizat-o timp de mai mulți ani, deschidea seria „Cronicile Olimpiene”.

„Cei care le-au fost fideli ascultători în perioade de referinţă ale radioului public îşi vor aminti cu bucurie de Ion Ghiţulescu şi Paul Grigoriu, iar cei mai tineri, care n-au apucat poate să-i audă până acum, vor avea ocazia să descopere două personalităţi pentru care meseria de jurnalist a fost mai mult decât viaţă”, spunea George Enache.

Păstrăm în fonoteca Radio câteva dintre emisiunile realizate de George Enache și unii dintre ascultători își amintesc vocea sa caldă și melodioasă – și poate mai ales felul în care metaforele își găseau loc în fiecare dintre comentariile sale admirabile. Îi păstrăm vie amintirea și memoria! Condoleanțe familiei și fiului său, care i-a urmat pasiunea pentru Radio, jurnalistul Costin Enache!