Grindeanu: Iată cine intră în biroul lui Miruță! „Nu vă vine să credeți de câte ori? Cereți registrul de la jandarmi!” / video

Sorin Grindeanu

Cine vizitează foarte des Ministerul Transporturilor?

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, a comentat tragedia produsă pe Valea Oltului, unde un șofer și-a pierdut viața după ce un bolovan s-a desprins de pe versant și a lovit autoturismul în care se afla. Întrebat cât de sigură este circulația pe această rută, liderul social-democrat a zis că soluția, pe termen lung, este continuarea construcției de autostrăzi și a lansat un atac la adresa actualei conduceri a Ministerului Transporturilor.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, în calitate de fost ministru al Transporturilor, cât de sigur crede că se poate circula pe Valea Oltului

Sorin Grindeanu a precizat că a circulat recent pe Valea Oltului și a remarcat că în zonă sunt în desfășurare lucrări pentru reducerea riscului producerii unor astfel de incidente. Liderul PSD a criticat apoi activitatea actualei conduceri a Ministerului Transporturilor. El a zis că în ultimele luni nu a fost deschis niciun nou tronson de autostradă.

În continuare, Sorin Grindeanu a zis că fostul ministru Cătălin Drulă ar avea în continuare o influență asupra Ministerului Transporturilor și l-a sfătuit pe actualul ministru, Radu Miruță, să nu îi urmeze recomandările.

„Eu, duminică, am venit ultima dată pe Valea Oltului, de la Timișoara. Vinere am mers spre Timișoara, tot pe aceeași rută. Sunt lucrări în desfășurare pe Valea Oltului, inclusiv se montează plase pentru a evita situații de acest tip. Știți care va fi cea mai bună soluție? Să se continue să se facă autostrăzi în România. Dar eu văd, dacă tot m-ați provocat, că de vreo trei luni, de când sunt „tinerii frumoși și liberi”, cu hashtag în față, la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi. N-am văzut nici măcar un kilometru de autostradă dat în circulație în trei luni. Sigur, a mai avut România această experiență când tot un domn de la același partid a condus Ministerul Transporturilor.

Anul acesta trebuia să fie anul în care să fie dați în circulație cei mai mulți kilometri de autostradă din istoria României, peste 250 de kilometri. Dacă vreți, vă detaliez ce tronsoane trebuiau finalizate și vă spun lot cu lot. Din păcate, de trei luni, n-am văzut nici măcar un kilometru. Ăsta este rezultatul.

A mai fost așa în 2021, timp de nouă luni. A mai fost un ministru acolo, tot de la USR. Singurul ministru, de când România a intrat în Uniunea Europeană, în 2007, care a avut extraordinara performanță să nu dea în circulație nici măcar un kilometru de autostradă. Domnul Cătălin Drulă, dacă vă sună cunoscut.

Care, în principiu, din ce aud prin minister, este ministrul informal al Ministerului Transporturilor în acest moment. Și v-aș ruga să mergeți, dacă aveți curiozitatea, să cereți la jandarmi registrul de intrare și ieșire de la Ministerul Transporturilor și să vedeți de câte ori a intrat în aceste trei luni domnul Drulă acolo. I-aș spune domnului Miruță să nu asculte de el, fiindcă a condus prost, dovadă că n-a făcut niciun kilometru de autostradă”, a zis Sorin Grindeanu.

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