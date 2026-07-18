Ciprian Ciucu, surprins la Singapore de Ion Ceban: ”Primarul Chișinăului știa cu câteva ore înaintea conducerii PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier de Nicușor Dan”

Ciprian Ciucu / Sursa foto: Agerpres

Ciprian Ciucu a afirmat că primarul Chișinăului, Ion Ceban, a aflat cu câteva ore înaintea conducerii Partidului Național Liberal despre intenția președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea drept candidat la funcția de premier.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat, cu surprindere, că primarul Chișinăului, Ion Ceban, a aflat cu câteva ore înaintea conducerii Partidului Național Liberal despre intenția de a-l desemna pe Adrian Veștea drept candidat la funcția de premier.

Conform lui Ciprian Ciucu, liderii PNL au fost informați despre propunerea făcută de Nicușor Dan abia din emisiunile televizate.

Pe 14 iunie 2026, când Adrian Veștea a fost desemnat candidat pentru funcția de premier, Ciprian Ciucu era la World Cities Summit 2026 organizat în Singapore. Este un eveniment care reunește foști și actuali primari din marile orașe ale lumii.

Ciprian Ciucu: Un șoc. Eram la Singapore

„Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot s-o probez, dar… credeți-mă pe cuvânt, că n-am cum să inventez așa ceva”, a zis primarul Ciprian Ciucu, când a fost chestionat, la Digi 24, cum a reacționat după ce a aflat că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea, fără ca măcar să transmită conducerii PNL despre dorința sa.

„Vine la mine domnul Ceban, primarul Chișinăului. I-am spus că tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm – că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu – l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice: «A, nu știai?»”, a spus Ciprian Ciucu.

Ion Ceban părea mai informat de ce se întâmplă în politica de la București decât Ciucu

„L-am întrebat: «Tu știai?». Mi-a răspuns că: «Da, de câteva ore». Mi-a arătat telefonul, unde îi scrisese cineva despre Veștea. Deci, domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că va fi nominalizat premier al României”, a zis Ciprian Ciucu.

Pentru că era prezent la evenimentul de la Singapore, Ciucu nu a luat parte la ședințele conducerii PNL în care liberalii au hotărât cum să se poziționeze față de nominalizarea lui Adrian Veștea, dar a transmis pe Facebook, mesaje în care îl acuza pe acesta și pe liberalii care-l susțineau de trădare.

Mesajele lui Ciucu, după nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan



„Complot. Trădare. Ingerință Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”, a scris Ciprian Ciucu imediat după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan pe 14 iunie, într-o duminică dimineață.

„Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a reacționat Ilie Bolojan, după anunțul de la Palatul Cotroceni.