Guvern cu puteri depline până la începutul lunii septembrie? Nicuşor Dan, răspuns de la Kiev

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Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat cât de fezabil este ca România să aibă un Guvern cu puteri depline până la începutul lunii septembrie.

Întrebarea vine în contextul mai multor runde de negocieri eşuate cu partidele pro-occidentale, ultima dintre ele chiar luni, 13 iulie.

"Nu vreau să fac predicţii. Eu cred că românii aşteaptă. Am avut, chiar aseară, când veneam la Kiev, discuţii cu reprezentanţi ai autorităţilor din Suceava şi îmi spuneau că oamenii aşteaptă, vor să se termine incertitudinea asta, pentru a-şi putea face planuri. E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu este la mine, e la partide. Asta e ce pot spune! Eu sper să avem în cursul acestei veri Guvern, să închidem discuţiile", a declarat Nicuşor Dan.

Liderii politici, chemaţi săptămâna viitoare la noi consultări?

"Discuţiile există. Fiecare dintre noi, şi eu cu partidele, şi partidele între ele, discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formulare. E nevoie de discuţii care deja există. Numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au aşezat partidele le îngustează foarte mult spaţiul de negociere. Şi ne întoarcem din nou la rolul social al politicianului, care este să aibă o disponibilitate la compromis, ca să găsească fiecare, pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul, acea cale care să fie optimă", a precizat Nicuşor Dan.

În conferinţa de presă de la Paris, de săptămâna aceasta, preşedintele Nicuşor Dan a explicat şi de ce nu desemnează încă un premier.

"Există dialog, există dialog informal pe care eu îl am cu partidele, există dialog pe care liderii de partide îl au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere.

De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu are rost să facem un exercițiu gratuit", a declarat preşedintele.