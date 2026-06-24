Cei de la PSD au fost primii care au mers astăzi la consultările de la Cotorceni. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan, întâlnire de urgență! De asemenea, PSD vrea guvernarea cu Sorin Grindeanu premier. S-a votat în unanimitate.

UPDATE: PSD vrea guvernarea cu Sorin Grindeanu premier. S-a votat în unanimitate.

Liderii PSD, reuniți în Biroul Permanent Național, au decis să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru a fi premier. Aceștia au hotărât să nu voteze un guvern minoritar din care nu face parte PSD.

UPDATE: PSD a convocat miercuri, la ora 12:00, o ședință în format online a Biroului Politic Național (BPN), în care conducerea partidului urmează să stabilească mandatul pentru negocierile cu PNL și UDMR pentru formarea noului Guvern.

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Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan au intrat, la această oră, într-o rundă de negocieri politice în cadrul căreia încearcă să stabilească un mandat comun pentru discuțiile de la Palatul Cotroceni și să contureze o posibilă propunere de premier, susțin surse politice.

Întâlnirea are loc într-un moment în care, la Palatul Cotroceni, prinde contur varianta unui guvern minoritar, în timp ce PSD încearcă să obțină susținere pentru instalarea unui Executiv condus de social-democrați. În acest context, liderii PNL, USR și UDMR discută o formulă alternativă care să blocheze acest scenariu și să le permită să meargă la consultările cu președintele Nicușor Dan cu o poziție comună.

Varianta care pare să se contureze după consultările de marți de la Cotroceni este cea a unui guvern minoritar, iar procesul de formare a unui nou executiv trebuie să fie accelerat, a transmis, marți, Nicușor Dan.

„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris șeful statului pe X.

El invită partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord.

„Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a spus președintele.

Noile consultări de la Cotroceni au avut loc după ce guvernul propus de Adrian Veștea a picat luni la vot în Parlament. Adrian Veștea a fost a doua propunere de premier făcută de Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.