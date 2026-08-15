Ilie Bolojan a început discursul de Ziua Marinei cu un atac la adresa lui Nicușor Dan

Ilie Bolojan, atac la Nicuşor Dan, chiar în discursul dedicat Zilei Marinei.

Premierul interimar Ilie Bolojan, prezent la evenimentul dedicat Zilei Marinei, organizat la Constanţa, şi-a început discursul cu un atac la preşedintele Nicuşor Dan, absent de la ceremonii. După ce în spaţiul media probolojenist s-a tot discutat în ultimele 48 de ore despre faptul că şeful statului nu va participa la eveniment, iată că Bolojan foloseşte discursul oficial printr-un atac voalat la absenţa preşedintelui de la ceremonii.

"Sunt aici în semn de respect față de Marina Română, într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi și nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând.

Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune, o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar cele care le vedem pe hărți, ci și cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii.

Sunt aici să mulțumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat, să le mulțumesc celor care îi susțin, familiilor acestora, constructorilor de navă, lucrătorilor portuari, să mulțumesc tuturor partenerilor noștri cu care colaborăm pentru securitatea graniței noastre de est și în Marea Neagră.

Sunt aici să mulțumesc și cetățenilor din Constanța, pentru că acest mare oraș va rămâne inima Marinei Române", a transmis Ilie Bolojan la începutul discursului său.

Premierul interimar, huiduit

Pe imaginile transmise live de la eveniment de către posturile de televiziune s-au auzit şi huiduieli la adresa lui Ilie Bolojan. Potrivit unor informaţii de la faţa locului, publicul ar fi fost împins 100 de metri în lateral faţă de anii trecuţi, probabil pentru a nu se auzi huiduielile.

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Ce a transmis preşedintele

"În ziua Adormirii Maicii Domnului, vă urez liniște sufletească și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri.

Celebrăm astăzi si Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, și credința în întoarcerea cu bine acasă.

În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul.

Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate. Portul Constanța, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunități strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie, așadar, de viziune și consecvență pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării țării noastre.

În această zi de sărbătoare, le mulțumesc tuturor marinarilor militari și civili. Și-au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj. Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învață că încrederea se câștigă prin pregătire, solidaritate și respect pentru colegi și pentru misiune.

Aceste valori care definesc Marina Română de generații sunt un reper pentru întreaga noastră societate", a transmis preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.