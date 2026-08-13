Isărescu le cere partidelor din fosta Coaliție să se reaşeze la masă. Grindeanu: Suntem cel mai aproape de a face majoritatea

Liderii fostei coaliției de guvernare. Sursa foto: Agerpres

În timp ce guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, le cere partidelor din fosta Coaliție să se reaşeze la masă pentru a putea duce țara mai departe, Sorin Grindeanu declară că PSD este cel mai aproape de a face majoritatea. Liderul PSD ar vrea guvern cu UDMR.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat joi că partidele din fosta Coaliţie trebuie să se aşeze la masa negocierilor şi să facă concesiile necesare pentru a duce ţara mai departe, subliniind că discuţiile şi "păruielile" dintre partide trebuie să rămână private.

"Trebuie să continuăm această corecţie. Avem, bineînţeles, nevoie de un guvern. Nu m-aţi întrebat, dar uite că vă spun eu aşa, pentru dumneavoastră, situaţia actuală, coaliţia care a dus lucrurile până la acest nivel şi, practic, prin deciziile acestei coaliţii s-a menţinut rating-ul, cu fricţiunile necesare. De ce spun necesare? Pentru că partidele reprezintă constituenţa lor. Nu toţi agreează măsurile în acelaşi fel. Dacă eşti de dreapta, consideri că TVA-ul, majoritatea TVA-ului este decizia cea mai bună. Cei de stânga spun: "Nu, domnule, este regresivă, este o impozitare regresivă, nu este bun". Şi apar tensiuni.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Politica e arta compromisiului. Fiecare trebuie să facă concesiile necesare, să ducă ţara mai departe

Dar, în situaţia actuală, dacă s-a ajuns aici, cred că partidele coaliţiei trebuie să se reaşeze la masă, cât le vine de greu. Efectiv, politica, am fost şi un an în politică, e arta compromisului, nu? Fiecare trebuie să facă concesiile necesare, să ducă ţara mai departe. Nu pentru că avem neapărat o problemă de credibilitate, pentru că v-am spus că decizia a fost corectă, ci pentru că investitorii, agenţiile de rating, dar şi Comisia Europeană şi instituţiile financiare internaţionale nu văd foarte clar ce vom face în viitor.

Se aşează la masă, negociază, fac concesii reciproce, în interiorul sălii sau camerei de negociere să pot părui, că e absolut normal, am fost premier, am asistat la asemenea păruieli, dar în public trebuie închise toate discuţiile astea, care sunt şi inutile până la urmă, că nu-i folosesc nimănui, niciunui partid", a spus Mugur Isărescu, în cadrul conferinţei de prezentare a Raportului asupra Inflaţiei.

Sorin Grindeanu spune că este "cel mai aproape" de a forma o nouă majoritate: "Va fi un Guvern minoritar"

Între timp, Sorin Grindeanu, președintele PSD, în cadrul unei conferințe de presă susținută tot joi, a spus că este "cel mai aproape" de a forma o nouă majoritate, deși reunoaște că nu are încă voturile necesare.

Atunci când a fost întrebat dacă, între timp, a obținut promisiuni din partea parlamentarilor că îl vor susține pentru funcția de prim-ministru, liderul PSD a spus: "Astăzi, când vorbim, nu. Nu s-a schimbat nimic față de săptămâna trecută. Suntem, eu cred că suntem cel mai aproape în a face această majoritate și ne vom intensifica eforturile (...) Va fi un Guvern minoritar care va trece de votul Parlamentului, care va trebui să negocieze pe fiecare lege importantă majoritățile în Parlament. Depinde de abilitățile de negociere dacă vrei să treci legi cu un impact mare".

Potrivit lui, PSD are "un punct comun" doar cu UDMR, anume "să avem un Guvern repede".

"La scenariile din ultimele 3 luni, am fost cei mai deschiși în a accepta orice propunere. E foarte important pentru România ca Ilie Bolojan și managementul pe care l-a propus să fie istorie și să îl facem uitat (...) Suntem mânați, și PSD și UDMR, de dorința de a găsi o soluție și nu PSD sau UDMR pun stavile sau au decizii interne pentru a opri alianțe posibile pentru a forma o coaliție", a mai adăugat Sorin Grindeanu.

Precizăm că joi, 13 august, se împlinesc 100 de zile de când Guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. În contextul în care avem mai multe crize suprapuse (economică, energetică și politică), România are nevoie urgent de un Executiv cu puteri depline. Riscăm să pierdem milioane de euro din PNRR dacă noua lege a salarizării unitare nu este adoptată și promulgată până la termenul-limită de 31 august. Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită azi, iar România a mai pierdut astfel încă 10% din producția de energie. În plus, criza politică se reflectă direct și în starea economiei. O arată cele mai recente date INS.

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