Marcel Ciolacu a spus că face și el economie la energie. Apoi a zis că e de acord cu Băsescu pentru prima dată

Fostul premier Marcel Ciolacu, actual președinte al CJ Buzău. Sursa foto: Agerpres

Marcel Ciolacu a spus că face și el economie la energie.

Întrebat dacă i-a urmat recomandările lui Ilie Bolojan de a face economie, fostul premier a zis că face economie oricum.

„Noi economisim de fel. Eu, acasă, mai sting luminile, dar nu...”, a răspuns fostul premier privind propunerile premierului demis.

„Mie mi se pare de o penibilitate ieșită din comun. Parcă am mai trăit filmul ăsta și prin pandemie... Aia cu barjele nu mi-a plăcut cel mai mult. În fiecare seară mi-a venit să scriu cum stătea un ministru, ministrul Apărării, într-o țară membră NATO, să se uite prin binoclu cum se dinamitează o stâncă. Oameni buni, cu natura nu te pui! Și lucrul s-a dovedit. Acum am scufundat nu știu câte barje, nu s-a întâmplat nimic fiindcă, normal, s-au schimbat curenții. Era logic.

Am văzut că președintele Băsescu, de această dată mai așa, mai cu milă, i-a accidentat. Pentru prima oară în viața mea sunt de acord cu dânsul. Vedeți că o să ne coste să scoatem barjele de acolo.

E o criză de penibilitate. Asta este. Am ajuns să vindem energia pe negativ, să o stocheze investitorii bulgari și să ne-o vândă de 10 ori mai scump și să facă profituri, am înțeles, de vreo 6 milioane pe zi. O afacere bună”, a spus Marcel Ciolacu.

Traian Băsescu a desființat operațiunea Guvernului demis, Bolojan, de scufundare a barjelor în Dunăre: „Este o improvizație”



Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat soluțiile găsite de actuala guvernare pentru alimentarea centralei de la Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării. Potrivit lui Traian Băsescu, autoritățile române ar fi știut încă din 1990 că este nevoie de o dragare de amploare pe Dunărea Veche.

Traian Băsescu este de părere că actualul ministru interimar al Energiei, Ilie Bolojan, recurge la o „improvizație” în ceea ce privește menținerea în funcțiune a centralei 2 de la Cernavodă:

„Problema centralei de la Cernavodă este cunoscută încă de pe vremea când eram eu inspector-șef, din ’90. Se știa de atunci că trebuie trecut la dragaj pe Dunărea Veche. Ce fac ei acum? Este o improvizație nerecomandată, iar procesul va fi foarte greu. Imaginați-vă că, la un moment dat, vor trebui să și scoată aceste baraje din Dunăre”, precizează fostul președinte pentru România TV.

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CITEȘTE ȘI: Comisia Europeană: Situația aprovizionării cu energie va rămâne tensionată săptămâna următoare

Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene a confirmat marți că nu există riscuri pe termen scurt în ceea ce privește suficiența aprovizionării cu energie electrică. Se estimează că situația va rămâne tensionată în săptămâna următoare, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

„Sistemul european de electricitate rămâne stabil în pofida condițiilor meteorologice extreme. Producția de energie electrică a fost redusă în unele țări ale UE din cauza nivelurilor scăzute ale apei sau a temperaturilor ridicate ale apei. Cu toate acestea, coordonarea dintre țările UE și piața unică de energie electrică permit transferul energiei către regiunile Europei în care aceasta este cel mai necesară”, a informat Comisia.

Anunțul vine după ce experți din cadrul Comisiei Europene, din țările UE, Ucraina, Republica Moldova, Secretariatul Comunității Energiei și Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică (ENTSO-E) s-au reunit în cadrul unei ședințe ad-hoc a Grupului. S-a discutat despre securitatea aprovizionării cu energie electrică, în contextul valurilor de căldură și al secetei care afectează în prezent anumite regiuni ale Europei.

„Producția ridicată de energie solară a avut o contribuție foarte importantă și a contribuit la reducerea presiunii asupra prețurilor energiei electrice în timpul orelor centrale ale zilei. Cu toate acestea, dezvoltarea capacităților de stocare a energiei rămâne esențială pentru a asigura că surplusul de energie produs în orele de vârf ale producției solare poate fi utilizat în timpul vârfurilor de consum din timpul serii', se arată în comunicat.

Măsurile voluntare de reducere a cererii adoptate în unele țări ale UE, în special în Ungaria, și-au demonstrat utilitatea. Au contribuit la sprijinirea sistemului electric în condițiile unui echilibru strâns între producție și cerere.

ENTSO-E a informat Grupul cu privire la pregătirile în curs ale operatorilor sistemelor de transport pentru eclipsa de Soare din 12 august, având în vedere reducerea producției de energie solară estimată în timpul evenimentului.

Comisia va continua să monitorizeze situația la nivelul Europei, să sprijine acțiunile coordonate atunci când este necesar și să mențină o comunicare regulată cu țările UE și ENTSO-E, precum și cu Secretariatul Comunității Energiei.

Marți, un purtător de cuvânt al Comisiei a precizat că Executivul comunitar monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei și al nivelurilor scăzute ale apei din râuri, în Ungaria, România și în regiunea Europei de Sud-Est.

„Operatorii de transport și de sistem (TSO) dețin cele mai detaliate informații privind securitatea aprovizionării și ne coordonăm îndeaproape cu aceștia și menținem un contact permanent. Per ansamblu, situația este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură și stabilă', a informat sursa citată.