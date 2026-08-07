PSD insistă asupra repornirii centralelor pe cărbune: Sunt o necesitate în situația de forță majoră a țării

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Partidul Social Democrat a transmis că menținerea și repornirea centralelor pe cărbune reprezintă o măsură necesară în contextul crizei energetice și a anunțat că a solicitat activarea mecanismului european de urgență.

Într-un comunicat de presă, social-democrații au acuzat Guvernul că aplică măsurile propuse de PSD, în timp ce critică partidul pentru faptul că ar pune în pericol banii europeni.

"Centralele pe cărbune sunt o necesitate în situaţia de forţă majoră a ţării noastre: PSD a cerut activarea mecanismului european de urgenţă! Bolojan are obligaţia să susţină cauza României la Bruxelles!

PSD precizează că legea pe care a promovat-o în Parlament privind menţinerea şi repornirea centralelor pe cărbune are la bază situaţia de forţă majoră în care se află România! Este soluţia obligatorie la criza energetică profundă, care nu poate fi gestionată eficient de un guvern demis, cu atribuţii limitate.

Necesitatea unor astfel de reglementări a fost confirmată chiar în planul pentru situaţia de urgenţă energetică, anunţat recent de premierul demis Ilie Bolojan, care prevede utilizarea tuturor capacităţilor de producţie de energie, din toate sursele - deci inclusiv din cărbune, precum şi repornirea grupurilor aflate în rezervă - respectiv cele închise pentru îndeplinirea jalonului decarbonizării din PNRR.

În aceste condiţii este incalificabilă duplicitatea prim-ministrului demis, care, în timp ce aplică soluţiile PSD, atacă PSD că ar pune în pericol bani europeni din cauza neîndeplinirii jalonului decarbonizării din PNRR!", se arată în comunicatul PSD.

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PSD a solicitat activarea mecanismului de urgenţă pentru securitatea energetică a României

Partidul Social Democrat susține că a cerut Comisiei Europene activarea mecanismului de urgență pentru securitatea energetică a României.

Potrivit partidului, Ilie Bolojan ar fi trebuit să susțină această solicitare la nivel european, în loc să critice PSD pentru astfel de iniţiative.

"În fapt, PSD acţionat şi a reglementat soluţii adecvate într-o situaţie energetică de forţă majoră, în timp ce reprezentanţii guvernului demis numărau centimetrii cotelor apelor Dunării.

De asemenea, PSD a acţionat în Parlamentul European şi a solicitat Comisiei Europene activarea mecanismului de urgenţă pentru securitatea energetică a României, care să permită aplicarea unor soluţii temporare pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a cetăţenilor şi a economiei naţionale!

Deci, în loc să critice PSD pentru astfel de iniţiative, prim-ministrul demis avea datoria să pledeze în faţa Comisiei Europene că ţara noastră este într-o situaţie de forţă majoră, care impune reevaluarea unor termene convenite în PNRR", a transmis Partidul Social Democrat.

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"României nu i se poate cere să rămână în beznă pentru a accesa banii europeni!"

Potrivit PSD, România nu ar trebui să renunțe la centralele pe cărbune pentru a accesa fonduri europene, iar problema este lipsa unor noi capacități de producție care să le înlocuiască.

"României nu i se poate cere să rămână în beznă pentru a accesa banii europeni!

PSD subliniază că jalonul din PNRR privind decarbonizarea nu se referă doar la desfiinţarea centralelor pe cărbune, ci şi la ÎNLOCUIREA lor cu alte capacităţi din surse regenerabile.

Prin urmare, problema de fond, nu este menţinerea centralelor pe cărbune, prin amendamentele PSD, ci faptul că Ministerul Energiei nu a pus nimic în locul lor, în cei 10 ani în care a fost condus de miniştri liberali", a mai transmis PSD, conform comunicatului de presă.

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