AUR, protest în Parlament. George Simion: Vom continua să fim alături de Călin Georgescu. Opriți poliția politică

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George Simion a anunțat luni după-amiază că Alianța pentru Unirea Românilor rămâne alături de Călin Georgescu. Parlamentarii AUR au mers cu pancarde pe care scria „Opriția poliția politică“ la sediul DIICOT, acolo unde a fost audiat Călin Georgescu.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, George Simion a anunțat că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu va vota Guvernul lui Siegfried Mureșan și se solidarizează cu fostul candidat Călin Georgescu, ridicat în cursul dimineții din trafic de procurorii DIICOT.

„Nu vom vota guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâți! Am părăsit sala de plen și vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român“, a scris Simion pe Facebook.

Parlamentarii AUR au afișat la tribuna Camerei Deputaților pancarde pe care scria „Opriția poliția politică“, iar unii dintre ei au mers la sediul DIICOT pentru a se solidariza cu fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Între timp, Călin Georgescu, dar și Ionel Rusen, au fost reținuți de procurori pentru 24 de ore cu propunere de arestare preventivă. Cel mai probabil, ei se vor prezenta mâine în fața judecătorilor.

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au pus în aplicare luni cinci mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au loc în municipiul București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Anchetatorii cercetează activitatea unei grupări despre care susțin că ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane, doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani.

"Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din IGPR, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetăţeni români (cu vârstele de 64 şi 47 de ani) şi un cetăţean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetăţean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste", a transmis luni DIICOT într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti.

"Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro", a mai precizat DIICOT.