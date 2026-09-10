Ilie Bolojan și-a golit biroul de premier de 4 luni: Am căutat doamnele care fac curat să le mulțumesc / Ce spune de Luca Niculescu

Ilie Bolojan / Agerpres

Numele lui Luca Niculescu, secretar de stat în MAE şi fost ambasador al României în Franţa, a fost vehiculat ca posibilă desemnare de către preşedintele Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru.

Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar, a explicat că în discuţiile sale cu preşedintele Nicuşor Dan din ultima perioadă nu a fost avansat niciun nume de premier desemnat.

"Deci nu a fost avansat un astfel de nume, prin urmare nu am cum să fac comentarii. Domnul Luca Niculescu este un coleg de guvern bun, secretar de stat la Externe, un diplomat care în funcția pe care a ocupat-o, gestionând aderarea României la OCDE, a făcut lucruri bune și îl consider un profesionist al diplomației române. Dar în afară de asta nu a fost discutat un astfel de subiect", a declarat Ilie Bolojan la B1TV.

Bolojan speră că Nicuşor Dan va face cât mai repede o nominalizare

"Sper că domnul preşedinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare în acest sens, în aşa fel încât premierul care este desemnat să poată începe o discuţie cât se poate de serioasă cu partidele şi avem responsabilitatea în situaţia de criză prelungită, generată de modul în care s-a comportat PSD iresponsabil, generând o moţiune de cenzură, fără să pună nimic în loc, să găsim o soluţie, pentru că aici nu mai e vorba de Bolojan, de o persoană sau alta, este pur şi simplu vorba de a ne asigura că România este o ţară care are o administraţie funcţională, că ne pregătim pentru un buget serios pentru 2027 şi, nu ultimul rând, este o problemă legată şi de partea de încredere în direcţia în care se mişcă ţara", a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan şi-a golit biroul acum patru luni

În luna mai, Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament prin moţiune de cenzură. De atunci, acesta asigură interimatul la Palatul Victoria. Singurele desemnări făcute de preşedintele Nicuşor Dan până acum nu au avut succes. Eugen Tomac şi-a depus mandatul înainte de a ajunge în Parlament, iar Adrian Veştea nu a obţinut majoritatea necesară învestirii.

"De patru luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegii din guvern, le-am mulțumit pentru activitate, le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc. Deci nu se mai pune problema să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe-o poziție, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp nu ai ce să faci decât să încerci să faci ce ține de tine ca să asiguri funcționarea statului.

Și cu siguranță discuțiile legate de formarea unui nou guvern sunt foarte importante, sunt în momente decisive pentru România, pentru că această perioadă de provizorat s-a prelungit prea mult. Noi nu suntem un sistem politic în care mecanismele guvernamentale sunt de așa natură formate încât un Guvern să poată funcționa în acest context de interimat foarte mult timp. Sunt țări în care aceste lucruri se întâmplă constant, nu-și formează guvernele luni de zile. Nu știu, Belgia, de exemplu! Noi avem legislații care sunt date până la un anumit termen, avem nevoie de rectificări de buget, în această perioadă e foarte important să facem rectificarea de buget", a declarat Ilie Bolojan.

UDMR nu respinge Guvernul Luca Niculescu, dar pune condiţii

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a clarificat poziţia partidului în ceea ce priveşte o posibilă desemnare a lui Luca Niculescu. Acesta a spus, însă, şi condiţiile în care UDMR ar putea vota un astfel de Guvern.

"Am văzut știri date pe surse despre faptul că eu l-aș fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, ceea ce este complet fals. Tot acolo scrie că eu i-aș fi cerut domnului președinte Dan să desemneze doar pe cineva cu carnet de partid.

Vă spun simplu și clar: nu este adevărat. Este dezinformare. Este manipulare.

Mai repet odată: este MINCIUNĂ! Este DEZINFORMARE!

Ar fi bine să se oprească din manipulare toți cei care vor să lase impresia că din cauza noastră nu se poate forma un guvern cu drepturi depline", a scris Kelemen Hunor pe Facebook.