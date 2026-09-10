Sondaj INSCOP: Cum s-a schimbat votul pe partide din mai până-n septembrie 2026. AUR, aproape cât PNL, PSD și USR la un loc. Un partid mic ia avânt: și-a dublat intenția de vot

Stampilă de vot / Sursa foto: Agerpres

Alegerile anticipate nu mai reprezintă un bau-bau pe scena politică, tot mai multe partide invocându-le, dar adevărata sperietoare pentru partidele Puterii ar putea fi însă un partid: AUR. Condus de George Simion, are în intenție de vot aproape cât PSD, PNL și USR la un loc.

Ultimul sondaj INSCOP vine cu date relevante despre intenția de vot. Astfel că, datele din septembrie 2026 vin să arate o intenție de vot uriașă pentru partidul AUR, condus de George Simion, care se conturează în jurul a 40%! PSD, pe locul al doilea are 18%, în timp ce PNL 16%. USR cade sub 10%, din totalul respondenților care au ales un partid din listă. Dacă ne raportăm la cei care sigur merg și la vot, PNL, USR și AUR mai cresc puțin, irelevant însă pentru partidul lui George Simion. Se mai observă o creștere timidă a SENS, aproape de UDMR. În mai, SENS se afla mult mai jos, sub SOS. Până în septembrie, și-a dublat intenția de vot.

În acest context, vorbim, în România, despre alegerile anticipate, ca o ultimă variantă în blocajul guvernamental, în contextul în care partidele nu reușesc să facă o propunere de premier. Din luna mai, România are un Guvern interimar, cu puteri reduse. Zilele acestea, s-a mers pe ideea că PSD ar avea majoritate, cu susținerea UDMR, dar un proiect de lege se pare că a iscat o situație nedorită pentru social democrați, respectiv obligativitatea ca oficialii să sărute drapelul de Ziua Drapelului Național, altfel riscă o amendă de 10.000 de lei. Proiectul zace în Camera Deputaților din 2023, însă zilele trecute a fost pus pe ordinea de zi, acesta fiind și forul decizional.

Datele au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.