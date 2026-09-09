Noi finanțări aprobate de AFM pentru protecția mediului și dezvoltarea comunităților

AFM

Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat astăzi, 09 septembrie 2026, în cadrul ședinței Comitetului de Avizare, 1.662 de ecotichete, în valoare de 21.074.500 de lei, pentru persoanele fizice înscrise în cadrul Programului Rabla Auto 2026. De asemenea, în cadrul Programului aferent schemei de ajutor de minimis “Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor”, a fost aprobată o listă care cuprinde 39 de dosare de finanțare, în valoare totală de 34.432.675,35 de lei.

Totodată, în cadrul “Programului Iluminat Public – sesiunea noiembrie 2024” au fost aprobate 3 dosare de finanțare în valoare de 3.994.586,05 de lei.

“Finanțările aprobate astăzi reflectă preocuparea constantă a Administrației Fondului pentru Mediu de a susține proiecte cu impact pozitiv asupra mediului și comunităților. Prin programele pe care le derulăm, contribuim la realizarea unor investiții necesare și la crearea unor beneficii concrete pentru cetățeni. Vom continua să valorificăm eficient fondurile disponibile și să sprijinim proiectele care contribuie la un viitor mai curat și mai sustenabil”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Pentru Programul Rabla Auto 2026, sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid este în derulare. Înscrierile se pot face până la data de 31.12.2026, ora: 2359, în baza bugetului disponibil sau până la epuizarea bugetului alocat.

Listele dosarelor aprobate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secțiunile aferente programelor.