Canada impune taxe de retorsiune de până la 50% Statelor Unite ale Americii

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Franței, Emmanuel Macron, în timpul unei sesiuni de lucru la summitul G7 de la Évian-les-Bains, Franța. Sursa Foto: Agerpres

Guvernul Canadei condus de Mark Carney a majorat taxa de import pentru multe produse din oțel din SUA la 50% și a aplicat tarife unei game de bunuri de consum, precum motociclete, cosmetice sau brânzeturi.

Canada a impus marți taxe de retorsiune de la 15% la 50% pentru sute de produse din SUA. Primul-ministru Mark Carney speră că opoziția față de președintele american Donald Trump va întări în cele din urmă poziția de negociere a Canadei cu cel mai mare partener comercial al său, scrie Financial Post.

Guvernul lui Carney a majorat taxa de import pentru multe articole din oțel din SUA la 50% de la 25% și a aplicat tarife unei game de bunuri de consum - motociclete, cosmetice, brânzeturi și multe altele - la ora 00:01, ora New York-ului.

Măsura va afecta în mod deosebit exportatorii americani din state precum Michigan și Ohio, care fac multe afaceri cu Canada și unde alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie sunt destul de tensionate.

Oficialii americani au refuzat să specifice cum sau când ar putea răspunde Trump cu noi măsuri proprii.

Reamintim că relațiile dintre cele două țări s-au tensionat după ce Divizia antitrust a Departamentului de Justiţie al SUA a primit instrucţiuni să întrerupă orice colaborare cu guvernul canadian, a relatat vineri Wall Street Journal, citând e-mailuri, pe fondul unei dispute comerciale dintre Washington şi Ottawa, informează Reuters.

Trump, acuzații la adresa Canadei

Trump a amenințat luni, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că va interzice vânzările de avioane Bombardier Inc. în SUA, acuzând compania canadiană că trăiește „de pe seama cumpărătorilor americani”.

Bombardier are peste 2.800 de furnizori în SUA. De exemplu, avionul său Global 7500 are aripi fabricate în Texas, avionică fabricată în Iowa și motoare fabricate în Indiana.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a publicat o hartă în care steagul Statelor Unite acoperea o mare parte din America de Nord, inclusiv Canada și Mexicul, precum și Groenlanda, Islanda și mai multe insule din Caraibe.

Ca reacție, Islanda l-a convocat pe ambasadorul SUA, după ce Trump a postat imaginea, a relatat postul local de televiziune RUV, preluat marţi de Reuters.

Seria de confruntări dintre SUA și Canada a debutat imediat după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă. Acesta a sugerat chiar o transformare a Canadei în cel de-al 51 stat al SUA. De asemenea, au existat indicii că oficiali americani au sprijinit mișcarea de independență din provincia canadiană Alberta.