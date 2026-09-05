Lovitură pentru Macron: Giganții americani SpaceX și Blue Origin boicotează summitul spațial

Emmanuel Macron, președintele francez. Sursa foto: Agerpres

Summitul internațional dedicat domeniului spațial, organizat la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron, nu se desfășoară tocmai conform planului.

Vineri, Palatul Elysee a încercat să minimalizeze decizia luată în ultimul moment de giganții americani din industria spațială, printre care SpaceX - compania lui Elon Musk, și Blue Origin - fondată de Jeff Bezos, de a nu participa la eveniment. Decizia ar fi fost luată în urma presiunilor venite de la Casa Albă.

Absența americanilor este doar una dintre problemele care pun în dificultate reuniunea programată miercuri și joi în capitala Franței. La eveniment au fost invitate aproximativ 120 de delegații internaționale, iar oficiali chinezi sunt așteptați să participe.

Șase persoane implicate direct în organizarea summitului au declarat pentru POLITICO, sub protecția anonimatului, că evenimentul este slab coordonat, iar rezultatul său rămâne incert. Sursele au cerut să nu le fie dezvăluită identitatea pentru a putea vorbi deschis despre chestiuni sensibile.

Organizarea lasă de dorit

„Organizarea este în întârziere, nu a existat o coordonare reală cu principalii actori ai sectorului spațial european, iar scopul summitului nu este pe deplin clar”, a declarat un expert de rang înalt în domeniul spațial, implicat în pregătirea reuniunii.

Acesta a adăugat că situația a devenit și mai delicată după ce administrația de la Washington a decis, practic, să folosească summitul împotriva lui Emmanuel Macron. „Din punct de vedere diplomatic, este evident că lucrurile nu au fost făcute așa cum ar fi trebuit”, a mai spus sursa.

Evenimentul de săptămâna viitoare își propune să aducă la aceeași masă reprezentanți ai comunității internaționale — de la lideri politici și marile companii până la startup-uri și cercetători. Printre temele aflate pe agendă se numără reglementarea activităților spațiale, competitivitatea, securitatea și apărarea, precum și explorarea spațiului.

Macron urmărește să consolideze poziția Franței și a Europei ca actori importanți în domeniul spațial. Un obiectiv esențial este menținerea unei capacități autonome de lansare, precum și dezvoltarea unui sistem propriu de comunicații prin satelit la nivel global, pentru reducerea dependenței de tehnologia americană.

Cu toate acestea, administrația prezidențială franceză a susținut vineri că lipsa SpaceX și Blue Origin — două dintre cele mai importante companii spațiale din lume — va avea un impact redus asupra summitului.