Magnatul maltez Yorgen Fenech, achitat în procesul privind uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia

Yorgen Fenech/ Sursă foto: REUTERS/Yara Nardi

Magnatul Yorgen Fenech a fost achitat de un tribunal maltez în procesul privind uciderea jurnalistei de investigații Daphne Caruana Galizia.

Un tribunal din Malta l-a achitat, miercuri, 2 septembrie, pe omul de afaceri Yorgen Fenech, acuzat de orchestrarea asasinării jurnalistei de investigaţie Daphne Caruana Galizia în 2017, a anunţat cotidianul Times of Malta pe website-ul său.

Cum a fost ucisă jurnalista Daphne Caruana Galizia

Magnatul fusese acuzat că a comandat atentatul soldat cu moartea jurnalistei malteze, o tragedie ce a bulversat ţara insulară şi a dat naştere unui val de condamnări la nivel mondial, relatează Agerpres, citând AFP şi Reuters.

Jurnalista Daphne Caruana Galizia a fost ucisă la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său în apropierea casei unde locuia, în satul maltez Bidnija. Jurnalista avea 53 de ani.

Anterior, trei bărbați care au plantat bomba au fost condamnați pentru acțiunile lor. Intermediarul Melvin Theuma a acceptat să depună mărturie împotriva celorlalți, după ce a primit o grațiere de către stat. Ulterior, el l-a implicat pe omul de afaceri Yorgen Fenech în legătură cu asasinatul, spunând că Fenech dorea ca jurnalista anticorupție să fie ucisă pentru că se temea că aceasta era pe cale să scrie articole dăunătoare despre el, familia sa și afacerile sale.

În cadrul procedurilor premergătoare procesului, procurorii au susținut că Fenech l-a însărcinat pe un fost taximetrist, Melvin Theuma, să găsească pe cineva care să comită crima. În cele din urmă, Theuma a mărturisit autorităților rolul său de intermediar, spunând că a primit 150.000 de euro de la Fenech drept plată.

Jurnalista Daphne Caruana Galizia acuzase mai mulți politicieni de corupție

Pe blogul său, intitulat Running Commentary, Daphne Caruana Galizia a acuzat constant politicieni şi alţi oficiali maltezi de fapte de corupţie, fiind dată în judecată de câteva ori. Însuşi fostul premier maltez Joseph Muscat a devenit ţinta criticilor după ce jurnalista a scris că o firmă al cărei nume a apărut în scandalul Panama Papers, Egrant Inc., era deţinută de soţia fostului premier, Michelle Muscat. Aceasta ar fi primit bani de la una dintre fiicele preşedintelui azer Ilham Aliev, prin intermediul unei companii înfiinţate de Mossack Fonseca, firma de avocatură aflată în centrul scandalului Panama Papers.

Caruana Galizia a dezvăluit că o societate din Dubai, intitulată "17 Black", a virat două milioane de euro către Keith Schembri, şeful de cabinet al premierului maltez de la acea vreme Joseph Muscat, şi către Konrad Mizzi, fost ministru al turismului. Contrapartida acestei mite nu este cunoscută.

Consorţiul jurnalistic Daphne Project, care şi-a reluat anchetele, a relevat că "17 Black" îi aparţinea omului de afaceri Yorgen Fenech. Ulterior, Joseph Muscat, Keith Schembri şi Konrad Mizzi au demisionat.

Cine este Yorgen Fenech

Potrivit Reuters, Yorgen Fenech este moștenitorul în vârstă de 44 de ani al unui imperiu imobiliar care include hoteluri și cazinouri. El a fost arestat în 2019, iar în 2025 a fost eliberat pe cauțiune neavând nici măcar o dată stabilită pentru procesul său. Milionarul maltez a promis atunci 50 de milioane de euro în numerar și acțiuni drept garanție pentru eliberarea sa.

După lungi amânări, procesul său a început pe 1 iulie 2026, astăzi fiind achitat. Magnatul a negat în toată această perioadă acuzațiile care i s-au adus.

Potrivit sursei citate, Yorgen Fenech a condus Grupul Tumas, care are interese vaste printre care jocuri de noroc, ospitalitate și agrement, management și dezvoltare imobiliară.

Și Reuters a scris în 2020 că Yorgen Fenech era proprietarul companii offshore numite "17 Black" despre care relatase jurnalista înainte să fie ucisă.

Reacția familiei lui Daphne după ce Yorgen Fenech a fost achitat de crimă

Familia jurnalistei Daphne Caruana Galizia a declarat că "justiția a fost refuzată" după ce Yorgen Fenech a fost achitat de implicarea în uciderea ei, spunând că responsabilitatea celor care "i-au permis, facilitat sau protejat" pe ucigașii jurnalistei este acum întârziată.

După pronunțarea verdictului, membrii familiei jurnalistei ucise nu au vorbit cu presa adunată în fața tribunalului. Totuși, au transmis un comunicat ulterior.

"Ziua de astăzi ar fi trebuit să-i aparțină lui Daphne. Visele ei și ale noastre au fost spulberate când a fost ucisă în fața casei familiei sale, la doar 53 de ani. În timpul procesului lui Fenech, care a durat luni, am auzit mulți oameni vorbind, dar nu o vom mai vedea sau auzi niciodată pe Daphne", a transmis familia jurnalistei, într-un comunicat.