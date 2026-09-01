Iranul promite răspuns imediat de reciprocitate dacă SUA revin la angajamentele din memorandumul de înţelegere

Sursa Foto: Freepik

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că Teheranul va răspunde imediat și reciproc dacă SUA își respectă angajamentele asumate prin memorandumul de înțelegere.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a spus marţi că ţara sa va lua ”imediat măsuri de reciprocitate” dacă Statele Unite ale Americii vor reveni la angajamentele luate în memorandumul de înţelegere încheiat în iunie pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Mesajul președintelui iranian Masoud Pezeshkian

”Declar explicit că, dacă Statele Unite revin la angajamentele lor din memorandumul de înţelegere (...), Republica islamică Iran va lua imediat măsuri de reciprocitate”, a declarat Masoud Pezeshkian în marja summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, desfăşurat în Kârgâzstan, potrivit site-ului preşedinţiei iraniene.

Pe scurt, Memorandumul de înţelegere avea ca scop încheierea definitivă a războiului dintre Teheran şi Washington, început la sfârşitul lunii februarie cu atacuri aeriene americane şi israeliene împotriva Iranului.

Negocieri blocate între SUA - Iran, după prăbușirea acordului în iulie

Acordul s-a prăbuşit în iulie după o reluare a ostilităţilor, iar negocierile au fost blocate de atunci.

Declaraţia lui Pezeshkian survine în contextul în care Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct major de dispută între Iran şi SUA, care au reluat schimbul de lovituri luni, după o lună de calm relativ.

Luni, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că ”Statele Unite trebuie să îşi respecte angajamentele şi ceea ce a semnat preşedintele lor” în cadrul acordului. 'În acest caz, totul poate fi repus pe drumul cel bun', a afirmat el.

Memorandumul SUA - Iran a încetat în iulie. Ce prevedea documentul

Memorandumul de înțelegere între SUA și Iran, încheiat în iunie 2026, includea măsuri privind programul nuclear iranian, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și relaxarea unor sancțiuni economice, potrivit unui oficial iranian de rang înalt.

Strâmtoarea Ormuz: Iranul redeschide imediat strâmtoarea pentru toate navele comerciale, în timp ce SUA ridică blocada navală asupra porturilor iraniene.

SUA sunt de acord să elibereze 25 de miliarde de dolari din activele blocate ale Iranului, inclusiv prin transferuri directe de numerar, cooperare între ţările din regiune şi linii de credit financiare.

Washingtonul, în coordonare cu aliaţii săi regionali, va pregăti un plan de reconstrucţie şi dezvoltare pentru Iran, care va fi negociat şi convenit cu Teheranul în termen de 60 de zile.

Nuclear: Teheranul este de acord să nu producă şi să nu achiziţioneze arme nucleare.

În aşteptarea unui acord final, Teheranul este de acord să menţină statutul actual al programului său nuclear, abţinându-se de la îmbogăţirea uraniului şi extinderea instalaţiilor nucleare.

SUA sunt de acord să permită Teheranul să dilueze pe teritoriul Iranului concentraţia stocului de uraniu puternic îmbogăţit, în cadrul unui viitor acord cuprinzător.

Programul nuclear al Iranului, activităţile de îmbogăţire a uraniului şi mecanismele de gestionare a stocului de uraniu puternic îmbogăţit vor fi negociate în termen de 60 de zile de la semnarea memorandumului şi abordate într-un acord final,

Financiar: SUA sunt de acord să nu impună nicio nouă sancţiune Iranului până la ajungerea la un acord final.

În urma unui acord final, toate sancţiunile impuse de SUA şi de ONU împotriva Iranului vor fi ridicate conform unui calendar convenit.

SUA vor ridica sancţiunile petroliere împotriva Iranului pentru o perioada specificată, permiţând Teheranului să vândă petrol şi să primească venituri.

Strâmtoarea Ormuz, motiv de dispute între SUA și Iran

Pe 15 august 2026, Donald Trump anunța cu privire la Strâmtoarea Ormuz că o va declara teritoriu american.

Donald Trump a declarat la mijlocul lunii august că, odată ce Iranul va fi învins, va declara Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic, "teritoriu american", pe un ton care sugera că glumeşte, relatează

"După ce vom termina de învins Iranul, care este învins foarte grav, în curând voi declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite", a declarat Trump, cu un uşor surâs, la un miting în Garden City, lângă New York.

Trump tot repetă că Statele Unite deţin "controlul" asupra Strâmtorii Ormuz, o declaraţie pe care Teheranul a numit-o "minciună".

Potrivit lui Brian Schwartz, jurnalist la Wall Street Journal, care a citat un oficial de rang înalt al Casei Albe pe platforma X, preşedintele Trump "glumea" când a spus că strâmtoarea va deveni "teritoriu american".

Reacţia Iranului la adresa declarațiilor lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz



Sâmbătă dimineaţă, ministrul adjunct de externe iranian, Kazem Gharibabadi, a răspuns la declaraţia preşedintelui american, menționând pe platforma X că Strâmtoarea Ormuz "va rămâne iraniană".

"Strâmtoarea Ormuz a fost iraniană, este iraniană şi va rămâne iraniană. Această strâmtoare va fi deschisă şi închisă doar la ordinul Iranului. Atât timp cât refuzaţi să acceptaţi realitatea înfrângerii voastre şi continuaţi să vă amăgiţi, Iranul va continua să impună o blocadă", a spus Gharibabadi.

"Strâmtoarea Ormuz nu poate fi luată cu asalt nici cu o postare pe X sau cu un portavion, nici printr-un decret prezidenţial, nici printr-un discurs de campanie electorală", a insistat, de asemenea, oficialul iranian.