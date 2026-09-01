Donald Trump, anunţ despre posibila candidatură a lui Pete Hegseth la preşedinţie în 2028

Va candida sau nu Pete Hegseth, secretarul Apărării, la alegerile prezidenţiale din SUA în 2028? Donald Trump a abordat acest subiect în faţa reporterilor.

Preşedintele american Donald Trump le-a declarat luni reporterilor că este prea devreme pentru a discuta despre potenţialul său succesor, evitând să vorbească despre o eventuală campanie în 2028 a secretarului apărării, Pete Hegseth, transmite Reuters.

Întrebat despre o ştire a NBC News conform căreia şeful Pentagonului a discutat despre o potenţială candidatură vizând Casa Albă, Trump a spus că Hegseth face "o treabă fantastică, dar este foarte devreme să vorbim despre asta".

"Trebuie să trecem prin alegerile de la jumătatea mandatului mai întâi", le-a spus Trump reporterilor aflaţi în Biroul Oval.

Pete Hegseth: Ştirea e 100% falsă

Partidul Republican al lui Trump luptă să păstreze controlul în cele două camere ale Congresului la alegerile din noiembrie.

Pete Hegseth, un veteran al Gărzii Naţionale a Armatei şi fost prezentator de televiziune la Fox News Channel, a făcut campanie electorală pentru republicani luna aceasta la Iowa State Fair, un eveniment puternic politizat. Într-o postare pe reţele sociale săptămâna trecută, el a numit '100% falsă' ştirea că ar avea ambiţii prezidenţiale în 2028.

Trump, care este limitat la două mandate prezidenţiale, nu şi-a numit un succesor pentru a conduce mişcarea 'Make America Great Again' (MAGA) după ce el va pleca de la Casa Albă în 2029. Vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio sunt amândoi încurajaţi de susţinătorii lor să candideze.

'Pun pariu că sunt o mulţime de oameni care se gândesc la asta şi despre care nu ştiţi', a spus Trump. 'În momentul acesta, tot ceea ce el iubeşte - şi despre care se îngrijeşte - este armata şi să aibă grijă de armată', a adăugat preşedintele.

El şi-a folosit influenţa susţinând anumiţi candidaţi în alegeri în 2026, chiar propulsând unii republicani mai slab cotaţi spre victorie în faţa unor senatori în exerciţiu. 'Este, fără discuţie, cea mai puternică Susţinere din Istoria Politicii', a scris Trump duminică pe reţeaua sa Truth Social.

Secretarul forţelor terestre a plecat din funcţie, după o dispută cu Hegseth

Secretarul Forţelor Terestre ale SUA, Dan Driscoll, şi-a prezentat demisia în urma unor tensiuni repetate cu ministrul apărării, Pete Hegseth. Decizia vine pe fondul unei serii de plecări la vârful Pentagonului și al dezacordurilor privind accesul direct al lui Driscoll la Casa Albă și la vicepreședintele JD Vance, Casa Albă confirmând oficial plecarea acestuia.

Secretarul Forţelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Dan Driscoll, şi-a prezentat demisia, după luni de tensiuni cu ministrul apărării, Pete Hegseth, a confirmat luni Casa Albă pentru AFP.

Informaţia a fost dezvăluită iniţial de Wall Street Journal, fiind ulterior preluată de mai multe media americane.

CITEŞTE MAI MULTE LA Demisie la vârful Armatei SUA. Dan Driscoll a plecat din fruntea forțelor terestre după disputele cu Pete Hegseth

Administraţia Trump sprijină financiar media de dreapta din Europa

Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să cheltuiască patru milioane de dolari pentru a sprijini media de dreapta din Europa, parte a unui pachet de cel puţin 25 de milioane de dolari pentru grupurile din societatea civilă care lucrează pentru cauze conservatoare în regiune, afirmă patru persoane familiarizate cu această finanţare, relatează Reuters.

Granturile riscă să adâncească tensiunile dintre administraţia Trump şi guvernele europene, dintre care unele au acuzat deja Washingtonul că se amestecă în politica lor internă.

Biroul pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (DRL) al Departamentului de Stat al SUA afirmă că finanţarea este menită să consolideze legăturile transatlantice şi să promoveze libertatea de exprimare. Aceasta vine în contextul în care ţările europene se pregătesc pentru alegeri în următorii doi ani, iar administraţia Trump susţine deschis partidele populiste de dreapta şi de extremă dreapta din Europa.

Departamentul de Stat a notificat Congresul pe 21 august despre intenţia de a aloca aceste fonduri, potrivit surselor citate, care au vorbit sub condiţia anonimatului.

Trei milioane de dolari au fost alocate pentru un program de "documentare şi analiză a regresului democratic din Europa în ceea ce priveşte migraţia în masă şi ilegală, peisajul media independent şi agendele legislative ale entităţilor supranaţionale", potrivit surselor.

Un alt milion de dolari vizează crearea unui consorţiu de jurnalişti independenţi care acoperă teme precum suveranitatea naţională, drepturile naturale şi libertatea religioasă în Europa, au adăugat persoanele citate.

Reuters nu a putut determina ce organizaţii sau jurnalişti ar putea primi granturi.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că DRL nu finanţează partide politice şi că administraţia Trump îşi menţine angajamentul de a apăra democraţia şi drepturile omului în întreaga lume, inclusiv în Europa.

Comisia Europeană nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Administraţia Trump s-a îndepărtat în mare măsură de promovarea tradiţională a democraţiei şi drepturilor omului de către SUA, concentrându-se în schimb pe probleme economice şi comerciale.

De asemenea, a pledat pentru cauze selective, în special cele legate de politicienii de dreapta şi de ceea ce consideră a fi o înăbuşire a vocilor conservatoare online.

Aproximativ 10 milioane de dolari din finanţare au fost deja făcute publice prin intermediul a trei notificări ale Departamentului de Stat pentru aplicanţi în iulie şi august. Notificarea de finanţare din 21 august face parte dintr-o sumă suplimentară de cel puţin 15 milioane de dolari, ceea ce aduce valoarea totală a grantului pentru activităţi legate de Europa la un minim de 25 de milioane de dolari.

Finanţarea a provocat o reacţie negativă din partea unor capitale europene.

"Franţa şi europenii nu vor tolera nicio tentativă de interferenţă străină în procesele lor electorale, indiferent de provenienţa acesteia", a scris ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, pe platforma X în iulie, ca răspuns la anunţurile de finanţare.

Granturile europene fac parte dintr-o propunere de finanţare mai amplă din partea Departamentului de Stat, în valoare totală de aproape 180 de milioane de dolari, care include o combinaţie de programe, între care granturi pentru documentarea "abuzurilor" împotriva comunităţilor minoritare sud-africane şi sprijinirea societăţii civile pentru a contracara "exagerarea judiciară şi cenzura" din Brazilia.

Pachetul de finanţare include numeroase granturi pentru promovarea democraţiei tradiţionale, concentrându-se pe guverne opresive precum China şi Coreea de Nord.

Finanţarea este aşteptată să fie finalizată până la sfârşitul lunii septembrie, au declarat trei persoane familiarizate cu aceste demersuri.