România trimite al treilea contingent de pompieri în Grecia

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România trimite un nou contingent de pompieri în Grecia, specializat în stingerea incendiilor de pădure.

Cel de-al treilea contingent de pompieri români a plecat duminică spre Republica Elenă, pentru asigurarea continuităţii misiunilor de monitorizare şi stingere a incendiilor de vegetaţie şi pădure, derulate în ultimele două săptămâni.

Potrivit IGSU, deplasarea modulului se face pe cale terestră de la Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, aflată în localitatea Ciolpani, pe ruta Giurgiu - Ruse - Sofia - Kulata - Salonic - Larisa - Nea Makri, localitate situată în regiunea Attica, la aproximativ 25 km nord-est de Atena.

În ce constă tehnica de intervenție

Tehnica de intervenţie încadrată de noul schimb va fi cea dislocată deja pe teritoriul Greciei şi constă în două autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, una de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenţie şi comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot (UAS), o autospecială de comunicaţii radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container şi un vehicul utilitar de teren (UTV) echipat cu instalaţii pentru stingerea incendiilor.

De asemenea, sâmbătă, modulul românesc de intervenţie a continuat să acţioneze în zona localităţii Susara, Serbia, principala misiune constând în realizarea unui culoar de protecţie, de aproximativ 800 de metri, la nivelul unei păduri de conifere, în scopul limitării propagării incendiului.

"Pentru realizarea acestuia, pompierii au executat lucrări de defrişare şi demineralizare a solului, îndepărtând materialul vegetal şi creând astfel o zonă de protecţie menită să limiteze extinderea incendiului. În acelaşi timp, cu ajutorul UTV-urilor şi a echipamentelor din dotare, echipajele au acţionat la nivelul litierei pădurii pentru lichidarea focarelor ascunse şi răcirea zonei, pentru a preveni reaprinderea incendiului. În funcţie de situaţiile apărute în celelalte sectoare de intervenţie, colegii noştri au format binoame de lucru împreună cu pompieri din Republica Serbia şi Germania, intervenind acolo unde a fost nevoie", afirmă aceeaşi sursă.

Totodată, duminică, forţele modulului României vor interveni în continuare în sectorul repartizat, în proximitatea localităţii Susara, în centrul Rezervaţiei Deliblato Sands.

Multiple incendii de vegetație în Grecia



În ultima lună, incendiile de vegetație au afectat mai multe z one turistice din Grecia. Pe 13 august, un incendiu izbucnit în peninsula Halkidiki, în apropiere de stațiunile Siviri și Fourka, s-a extins rapid din cauza vântului puternic. Localinicii și turiștii au fost evacuați. Peste 140 de pompieri, sprijiniți de aeronave și elicoptere, au intervenit pentru limitarea flăcărilor, iar peste 300 de persoane au fost evacuate pe mare.





Incendiul din Halkidiki a afectat aproximativ 350 de hectare, potrivit unei evaluări preliminare, iar autoritățile au continuat intervențiile și în ziua următoare pentru stingerea focarelor izolate și prevenirea reizbucnirii flăcărilor.

Incendiile din Grecia se înscriu într-un val mai amplu de incendii de vegetație ce au afectat vara aceasta mai multe regiuni ale Europei. Temperaturile ridicate, seceta și vânturile puternice au creat condiții favorabile pentru ca flăcările să se propage r apid, în special în zonele mediteraneene. Autoritățile elene au menținut un nivel ridicat de alertă, în condițiile în care numeroase regiuni sunt expuse unui risc crescut de incendii în plin sezon turistic.