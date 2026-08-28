O piesă muzicală în limba elfilor va fi prezentată de un compozitor italian la Universitatea Oxford

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Un muzician, compozitor şi conferenţiar italian va prezenta o piesă compusă în limba ceremonială a elfilor, Quenya, inventată de scriitorul J.R.R. Tolkien, la evenimentul anual "Oxonmoot", dedicat textelor autorului romanelor "Stăpânul inelelor" şi "Hobbitul", care va avea loc pe 6 septembrie la Oxford, universitatea la care acesta a studiat, informează vineri agenţia de presă ANSA, potrivit Agerpres.

Un "moot" este o întrunire a enţilor, personaje reprezentate de copaci vii şi vorbitori în operele clasice ale scriitorului britanic J.R.R. Tolkien.

Pierpaolo Battista, originar din Abruzzo, va susţine o prelegere cu tema "Quenya ca instrument de revelaţie narativă" înainte de a interpreta compoziţia sa muzicală în fosta universitate a lui Tolkien.

Premierul italian, Giorgia Meloni, a menţionat adeseori "Stăpânul inelelor" ca o operă fundamentală pentru valorile sale, la fel cum consideră şi partidul său de dreapta, Fraţii Italiei (FdI), care are rădăcini neofasciste.

FdI este profund marcat de universul tolkienian al luptei dintre Bine şi Rău, iar mulţi dintre membrii săi, inclusiv Giorgia Meloni, au participat în tinereţe la "Taberele Hobbit" organizate de acest partid.

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Victoria Giorgiei Meloni, asociată cu ascensiunea „generaţiei Tolkien”

Victoria Giorgiei Meloni în alegerile generale din septembrie 2022 reprezintă momentul în care "generaţia Tolkien a ajuns la conducerea guvernului", a declarat pentru cotidianul liberal La Repubblica bunul ei prieten, intelectualul de dreapta Pietrangelo Buttafuoco (în prezent preşedintele Bienalei de la Veneţia), după ce aceasta a devenit prima femeie premier din istoria Italiei. El s-a referit atunci la acele tabere unde viitoarea lideră a FdI şi generaţia sa şi-au cultivat admiraţia pentru opera lui Tolkien, văzând în ea o expresie a "valorilor în care cred conservatorii", aşa cum însăşi Meloni declarase pentru cotidianul american The New York Times.

"Este victoria lui Coccia di Morto (o plajă romană frecventată de clasa muncitoare) asupra staţiunii Capalbio (loc de întâlnire pentru elitele liberale)", a continuat Pietrangelo Buttafuoco.

"Este succesul fostei bone care a reuşit în viaţă, sfidând toate 'cucoanele' din înalta societate romană", a adăugat el.

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