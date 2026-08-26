Vizita-surpriză a șefului CIA la Moscova. Rusia s-ar pregăti să atace țări NATO. Bogdan Chirieac: Ne aflăm într-un moment critic

Baza militara din Rusia rol ilustrativ. Sursa Foto: Freepik

Vizita neașteptată a șefului CIA în capitala Rusiei are loc într-un moment de maximă tensiune pe flancul estic al NATO. Informațiile despre posibile planuri ale Moscovei de a testa Alianța au alimentat îngrijorările.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a ajuns marți la Moscova, într-o vizită surpriză, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și NATO. Potrivit Wall Street Journal, Statele Unite dețin informații potrivit cărora Moscova ar putea testa hotărârea Alianței, iar vizita lui Ratcliffe ar putea avea inclusiv rolul de a transmite Rusiei un avertisment. Subiectul a fost comentat de analistul Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Cristina Șincai.

"Rusia se pregătește să atace țări din NATO"

"Conform Wall Street Journal, Rusia se pregătește să atace țări din NATO. Se speră că vizita lui John Ratcliffe în acest moment este făcută special pentru a se întâlni cu Putin și a-i spune să nu facă asta, fiindcă NATO se va apăra în acest caz. Deci, situația este mult mai gravă decât credeam noi până în prezent. Observăm în România drone în fiecare zi, aeriene, maritime, și înțeleg că Polonia și țările baltice sunt supuse și ele acelorași probleme. Este foarte grav. Ne aflăm într-un moment critic. Ideea este să-l convingi pe Putin să nu avanseze în această direcție. Situația economică din Rusia este una disperată. La fel este și situația energetică. Ideea de bază este să nu încerce să extindă conflictul. Atât Ucraina, cât și Rusia au interese convergente, dar fiecare din motive diferite, și anume extinderea conflictului", a explicat Bogdan Chirieac.

Kremlinul confirmă vizita directorului CIA în Rusia, dar neagă întâlnirea cu Putin

Kremlinul a confirmat miercuri, 26 august, vizita surpriză la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, dar a declarat că oficialul american nu a fost primit de preşedintele rus Vladimir Putin, informează Agerpres, citând EFE.

"Nu a existat nicio întâlnire cu preşedintele", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru postul rus RTVI.

Anterior, reprezentantul Kremlinului a declarat pentru The Washington Post că vizita avea legătură cu "contactele între serviciile de informaţii", fără a oferi detalii suplimentare.

Cu o zi înainte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului declarase că nu ştia nimic despre vizita lui Ratcliffe după ce o aeronavă militară americană aterizase la Moscova. Comentatorii ruşi au ironizat declaraţia lui Peskov după ce imagini cu aeronava au apărut pe reţelele de socializare, întrebându-se cum un avion care îl transporta pe şeful CIA a putut ajunge în capitala rusă fără ca Kremlinul să ştie, relatează dpa.

Potrivit canalelor ruseşti Telegram, directorul CIA, care s-a implicat în schimburi de prizonieri anterioare între cele două ţări, a sosit la Moscova pentru o altă misiune similară, dar și alte subiecte.

Veteranul Marinei SUA, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat în ianuarie la cinci ani de închisoare în Rusia pentru posesie ilegală şi trafic de arme de foc.

Se pare că Ratcliffe a petrecut doar câteva ore la Moscova.

Contextul vizitei

Marţi seară, aceeaşi aeronavă americană a decolat spre Riga, potrivit agenţiei de presă de stat ruse TASS, citată de dpa. Postul de radio militar rus Zvezda a postat, de asemenea, pe reţelele de socializare un videoclip care ar arăta avionul de transport decolând.

Potrivit jurnalistului rus Alexandr Iunaşev, care face parte din grupul de reporteri acreditaţi la Kremlin, programul lui Putin pentru marţi a fost modificat cu foarte puţin timp înainte, ceea ce ar putea însemna că liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu Ratcliffe.

CNN, la rândul său, subliniază că vizita are loc la câteva ore după ce Washingtonul a anunţat începerea unei operaţiuni de întrerupere a 'tuturor operaţiunilor economice' ale Iranului, unul dintre aliaţii Rusiei.

Aceasta este prima vizită a unui director al CIA în Rusia în aproape cinci ani. Predecesorul său, William Burns, s-a deplasat la Moscova în noiembrie 2021, cu doar câteva luni înainte de intervenţia militară rusă în Ucraina.

Serviciile de informații americane au anticipat invadarea Ucrainei de către Rusia

În iarna 2021-2022, serviciile secrete americane au avertizat în mai multe rânduri cu privire la o invazie a Federației Ruse în Ucraina, pe măsură ce Moscova își disloca armament pe flancul de est, la granița cu Belarus și Ucraina.

În dimineața zilei de 24 februarie 2022, Rusia a lansat o invazie la scară largă asupra vecinului său, iar de atunci, trupele Kremlinului au reușit să ocupe aproape în totalitatea 4 regiuni ucrainene Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie.

Chiar și așa, în fața avansului rus, forțele Kievului au rezistat eroic mai bine de patru ani, ca urmare a sprijinului occidental și implementării unor sisteme specifice războiului modern, precum dronele și roboții.

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