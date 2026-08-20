Tensiuni între Turcia și Grecia: Planurile Atenei pentru energia regenerabilă în Marea Egee au înfuriat Ankara

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Nouă provocare din partea Ankarei. Turcia readuce în discuție problema "zonelor gri" din Marea Egee și lansează acuzații la adresa Greciei.

Planurile Greciei de a amplasa instalații eoliene sau capacități de stocare a energiei verzi în anumite zone din Marea Egee au înfuriat Turcia. Ministrul turc al Apărării susține că Atena nu are suveranitate în acele regiuni, numindu-le "zone gri". Presa din Grecia scrie că Ankara deschide astfel "un nou front de dispută" în urma recentei confruntări privind parcurile marine.

De data aceasta, declanșatorul disputei este Cadrul Special de Planificare Spațială pentru Surse Regenerabile de Energie al Greciei, care a intrat în vigoare printr-o decizie a ministrului Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou.

Într-o declarație emisă astăzi, Ministerul Apărării din Turcia a contestat proiectul Greciei, susținând că acesta „nu are consecințe juridice” pentru Turcia și nu modifică pozițiile Ankarei cu privire la Marea Egee, scrie protothema.gr.

Ministerul Apărării din Turcia a mers mai departe, reluând contestarea suveranității Greciei asupra insulelor, insulițelor și ostroavelor stâncoase, referindu-se la formațiuni geografice „a căror proprietate nu a fost transferată Greciei prin acorduri internaționale”. Aceasta este, în esență, o repetare a poziției binecunoscute a Turciei privind „zonele gri”, pe care Atena o respinge în mod constant, insistând că statutul teritorial și suveranitatea asupra insulelor din Marea Egee sunt stabilite în mod clar prin tratate internaționale.

Intervenția de astăzi a Ministerului turc al Apărării vine la o zi după o declarație similară a purtătorului de cuvânt al Ministerului turc de Externe, Öncü Keçeli.

Keçeli a susținut, de asemenea, că acest proiect pentru surse regenerabile de energie al Greciei nu poate produce consecințe juridice pentru Turcia, folosind aceeași formulare privind formațiunile geografice a căror suveranitate, conform poziției Turciei, nu a fost transferată Greciei prin acorduri internaționale.

„Turcia favorizează soluționarea problemelor dintre cele două state de coastă ale Mării Egee pe baza dreptului internațional, a egalității și a relațiilor de bună vecinătate, precum și promovarea păcii, stabilității și cooperării în regiune”, a declarat Ministerul Apărării din Turcia.

O nouă zonă de dispută după parcurile marine

Reacția Turciei vine într-un moment în care relațiile greco-turce sunt din nou puse la încercare de pozițiile diferite ale celor două părți cu privire la spațiul maritim. Turcia a publicat acum câteva zile două decrete prezidențiale controversate prin care au fost înființate parcuri marine în nordul Mării Egee și în estul Mediteranei. Atena a răspuns în termeni deosebit de fermi, numind acțiunile ilegale.

Turcia încearcă acum să extindă aceeași logică a disputei la proiectul Greciei pentru energia regenerabilă, readucând în centrul atenției una dintre cele mai persistente revendicări ale sale din Marea Egee.

Ministrul adjunct de Externe : „Parcurile marine turcești sunt ilegale”

Ministrul adjunct de Externe al Greciei, Tasos Hatzivasileiou, a declarat joi că „interpretarea turcească privind parcurile marine este ilegală și nu produce niciun efect juridic”.

Hatzivasileiou a subliniat că Ministerul grec de Externe a răspuns de la bun început anunțurilor Ankarei. El a mai spus că ministerul va lua toate măsurile diplomatice necesare în perioada următoare.

Hatzivasileiou a reiterat poziția ministrului de Externe al Greciei, Giorgos Gerapetritis, conform căreia politica externă a Greciei nu este determinată de alții și nu este modelată în funcție de dorințele sau sugestiile unor terțe părți.

De ce susține Grecia că parcurile marine turcești sunt ilegale

În ceea ce privește parcurile marine turcești, el a susținut că acestea sunt ilegale din două motive principale.

În primul rând, potrivit lui, acestea se extind în apele internaționale, unde, conform poziției Greciei, nicio țară nu poate stabili unilateral zone protejate în afara apelor sale teritoriale fără consultarea țărilor vecine și respectarea dreptului internațional.

În al doilea rând, acestea s-ar extinde în platoul continental grecesc, ceea ce, a spus el, nu afectează din punct de vedere juridic drepturile Greciei. „Nu produc efecte juridice”, a declarat el.

Tot el a susținut că măsurile turcești constituie "un răspuns ilegal la acțiunile legale ale Greciei" privind parcurile marine și planificarea spațiului maritim, care "au fost concepute pe baza dreptului internațional și cu aprobarea UE".